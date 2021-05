Kronologi Gol Kemenangan Liverpool, Alisson Becker: Saya Disuruh Maju Oleh John Achterberg

Penjaga gawang Liverpool, Alisson Becker, maju dan mencetak gol bukan atas instruksi Jurgen Klopp melainkan pelatih kiper, John Achterberg.

Terkini, Liverpool susah payah mengalahkan West Bromwich dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris di The Hawthorns, Minggu (16/5).

Skor imbang 1-1 menutup babak pertama. West Brom unggul duluan lewat Hal Robson-Kanu (15’) yang dibalas Liverpool via Mohamed Salah (33’). The Reds mampu paksakan kemenangan dan tercipta sensasional di menit berdarah melalui Alisson (90’+5).

Alisson maju dan menyambut sepak pojok Trent Alexander-Arnold melalui sundulan. Gol pertama dari seorang kiper sepanjang sejarah Liverpool.

Alisson is the first goalkeeper to score for Liverpool in their 129-year history 📖



He's also the first goalkeeper to score a header in Premier League history 💥



(via @LFC)pic.twitter.com/WbxLdWxZAF