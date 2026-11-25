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Kenang kembali sore luar biasa pada Maret 2023 ketika Liverpool menghancurkan Manchester United 7-0 dan mencatatkan rekor. Dari penyelesaian tajam Cody Gakpo hingga dua gol Mohamed Salah yang memecahkan rekor, penampilan taktis gemilang ini membuat Anfield bergemuruh.

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Pada 5 Maret 2023, lapangan Anfield menjadi saksi peristiwa yang menentang logika taktik dan preseden sejarah. Dalam babak terbaru rivalitas paling sarat sejarah di sepak bola Inggris, Liverpool tampil begitu efektif tanpa ampun hingga hasilnya lebih dari sekadar kemenangan. Mereka menghancurkan Manchester United 7-0. Skor itu menyamai rekor kekalahan terbesar United sepanjang sejarah dan menjadi kemenangan terbesar Liverpool dalam pertandingan kompetitif melawan rival mereka dari ujung lain jalan raya M62. Untuk memahami besarnya hasil tersebut, kita perlu melihat melampaui skor akhir, yakni bagaimana United runtuh pada babak kedua dengan begitu telak.

Mengenang kemenangan telak tujuh gol Liverpool atas Manchester United di Anfield mengingatkan kita betapa tanpa ampunnya rivalitas paling sengit di sepak bola Inggris ketika momentum terus menguat. Menjelang pertemuan berikutnya antara dua rival bersejarah ini, memasukkan kode promo megapari kami akan membuka akses ke kredit sambutan untuk taruhan Liga Primer.

Terobosan taktis sebelum turun minum

Babak pertama mengisyaratkan laga yang akan ditentukan oleh selisih tipis. Manchester United, yang tengah bersemangat setelah menjuarai Piala Liga, tampak kompak dan disiplin. Namun, pertandingan berubah pada menit ke-43 lewat perpaduan aksi individu brilian dan kegagalan organisasi pertahanan. Gakpo bergerak ke tengah dari sisi kiri dan menyambut umpan terobosan yang jeli. Dengan satu sentuhan elegan untuk melewati pemain yang menjaganya, ia melepaskan penyelesaian tajam ke sudut jauh untuk membuka keunggulan. Liverpool masuk ke ruang ganti dengan keunggulan 1-0, tetapi kehancuran sesungguhnya baru terjadi dalam 45 menit berikutnya yang berlangsung kacau.

Babak kedua yang kacau dan penuh penyelesaian tajam

Selepas jeda, United mengalami keruntuhan mental dan taktik yang jarang terlihat di level ini. Dalam dua menit, Darwin Nunez menggandakan keunggulan lewat sundulan dari jarak dekat. Pada menit ke-50, Gakpo mencetak gol ketiga dengan mencungkil bola setelah serangan balik cepat yang dipimpin Salah. Lini tengah tim tamu, yang biasanya begitu tangguh, dilewati dengan mudah saat gaya sepak bola penuh intensitas ala Jurgen Klopp mencapai puncaknya. Setiap peralihan serangan seolah menghasilkan peluang, dan setiap peluang seolah berakhir dengan gol, sementara publik Anfield bersorak tak percaya.

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Salah mengukuhkan status legendanya

Sore itu menjadi milik Salah, pemain yang kerap menyulitkan Manchester United. Pada menit ke-66, ia melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang untuk mengubah skor menjadi 4-0. Sepuluh menit kemudian, Nunez mencetak gol kelima. Namun, sebuah catatan sejarah tercipta pada menit ke-83 ketika Salah sigap mencetak gol keduanya sekaligus gol keenam Liverpool. Gol itu penting secara statistik karena membawa Salah ke angka 129 gol Liga Primer untuk Liverpool. Ia melewati Robbie Fowler dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu di kompetisi tersebut.

Sentuhan akhir dari sosok yang akan pergi

Ketika laga mendekati waktu penuh, masih ada ruang untuk penutup yang puitis. Roberto Firmino, yang belum lama itu mengumumkan akan meninggalkan klub pada akhir musim, masuk dari bangku cadangan untuk melengkapi kemenangan. Pada menit ke-88, ia mengontrol umpan di dalam kotak penalti, berbalik, lalu menembak untuk mencetak gol ketujuh. Gol itu memicu luapan kegembiraan tanpa batas dan menjadi penghormatan yang pantas bagi pemain yang mewujudkan semangat mendahulukan tim pada era Klopp. Gol tersebut sekaligus memastikan hasil yang akan dibicarakan selama puluhan tahun mendatang.

Pada akhirnya, hasil 7-0 ini merupakan kejadian luar biasa yang lahir dari perpaduan penyelesaian peluang yang nyaris sempurna dan pertahanan yang menyerah total. United datang ke Anfield dengan harapan menunjukkan bahwa mereka telah kembali ke jajaran elite, tetapi pulang setelah menelan kekalahan terburuk mereka sepanjang sejarah Liga Primer. Bagi Liverpool, segala yang mereka lakukan hari itu membuahkan hasil. Penampilan taktis gemilang tersebut menulis ulang buku rekor dan mengingatkan dunia sepak bola akan kekuatan khas Anfield yang menyesakkan lawan ketika atmosfernya membara pada sore hari laga derbi.