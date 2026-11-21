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Kenang kembali sore luar biasa pada Maret 2023 ketika Liverpool menghancurkan Manchester United 7-0 dalam kemenangan yang memecahkan rekor. Dari penyelesaian tajam Cody Gakpo hingga dua gol Mohamed Salah yang mencetak rekor, Liverpool menampilkan permainan gemilang secara taktik yang membuat Anfield bergemuruh.

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Pada 5 Maret 2023, lapangan Anfield menjadi saksi peristiwa yang menentang logika taktik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam babak terbaru rivalitas paling sarat sejarah di sepakbola Inggris, Liverpool tampil begitu efektif tanpa ampun hingga hasilnya lebih dari sekadar kemenangan. Mereka menghancurkan Manchester United 7-0, skor yang menyamai rekor kekalahan terbesar United sepanjang sejarah dan menjadi kemenangan terbesar Liverpool atas rival mereka dari ujung lain jalan raya M62 itu dalam laga kompetitif. Untuk memahami besarnya hasil tersebut, kita perlu melihat lebih dari sekadar skor akhir, yakni bagaimana United runtuh di babak kedua di tengah serangan Liverpool yang begitu presisi.

Terobosan taktik sebelum turun minum

Babak pertama memperlihatkan pertandingan yang ditentukan oleh selisih tipis. Manchester United, yang mendapat dorongan dari keberhasilan mereka baru-baru ini menjuarai Piala Liga, tampak rapat dan disiplin. Namun, pertandingan berubah pada menit ke-43 melalui aksi individu brilian yang sekaligus mengungkap kegagalan struktur pertahanan United. Gakpo, yang bergerak ke tengah dari sayap kiri, menyambut umpan terobosan jeli. Dengan satu sentuhan elegan untuk melewati pemain yang menjaganya, ia melepaskan tembakan tajam ke sudut jauh gawang untuk membuka skor. Liverpool masuk ruang ganti dengan keunggulan 1-0, tetapi kehancuran sesungguhnya baru terjadi dalam 45 menit berikutnya yang berlangsung kacau bagi United.

Babak kedua yang kacau dan penuh penyelesaian tajam

Selepas laga dilanjutkan, United mengalami keruntuhan mental dan taktik yang jarang terlihat di level ini. Dalam dua menit, Darwin Nunez menggandakan keunggulan lewat sundulan dari jarak dekat. Pada menit ke-50, Gakpo menyumbang gol ketiga setelah serangan balik cepat yang dipimpin Salah. Lini tengah tim tamu, yang biasanya begitu tangguh, dengan mudah dilewati ketika permainan intens ala Jurgen Klopp mencapai puncaknya. Setiap peralihan serangan seolah menghasilkan peluang; setiap peluang seolah berakhir dengan bola di gawang, sementara publik Anfield bergemuruh tak percaya.

Salah mengukuhkan statusnya sebagai legenda

Sore itu menjadi milik Salah, pemain yang kerap menyulitkan Manchester United. Pada menit ke-66, ia melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang untuk mengubah skor menjadi 4-0. Sepuluh menit kemudian, Nunez mencetak gol kelima. Namun, sejarah tercipta pada menit ke-83 ketika Salah menyambar bola untuk mencetak gol keduanya sekaligus gol keenam Liverpool. Gol ini penting secara statistik karena membawa Salah mencapai 129 gol Premier League untuk Liverpool, melampaui Robbie Fowler sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa di kompetisi tersebut.

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Sentuhan akhir dari sosok yang akan pergi

Ketika pertandingan mendekati waktu penuh, masih ada ruang untuk penutup yang berkesan. Roberto Firmino, yang baru-baru ini mengumumkan akan meninggalkan klub pada akhir musim, masuk dari bangku cadangan untuk menyempurnakan kemenangan. Pada menit ke-88, ia mengontrol umpan di kotak penalti, berbalik, lalu mencetak gol ketujuh. Gol itu memicu luapan kegembiraan dan menjadi penghormatan yang pantas bagi pemain yang mencerminkan sikap tidak mementingkan diri sendiri pada era Klopp, sekaligus memastikan hasil yang akan dibicarakan selama beberapa dekade mendatang.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN Tonton

Pada akhirnya, hasil 7-0 ini merupakan kejadian luar biasa ketika penyelesaian peluang yang nyaris sempurna bertemu dengan pertahanan yang menyerah sepenuhnya. United datang ke Anfield dengan harapan menunjukkan bahwa mereka telah kembali ke jajaran elite, tetapi pulang setelah menelan kekalahan terberat mereka sepanjang sejarah Premier League. Bagi Liverpool, hari itu segala yang mereka lakukan membuahkan hasil: sebuah penampilan gemilang secara taktik yang menulis ulang buku rekor dan mengingatkan dunia sepakbola akan kekuatan unik Anfield yang begitu menekan ketika timnya tampil penuh motivasi pada sore hari derbi.