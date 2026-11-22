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Liverpool tampil gemilang secara taktik di Anfield. Mereka memanfaatkan kartu merah pada awal laga untuk meraih kemenangan telak 4-0 atas Manchester United. Laga ini menjadi debut yang buruk bagi Mauricio Pochettino setelah timnya kesulitan meredam pergerakan dinamis Florian Wirtz dan Rio Ngumoha.

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Liverpool asuhan Andoni Iraola memasuki derbi wilayah barat laut ini dengan niat jelas: menekan Manchester United lewat permainan vertikal berintensitas tinggi dan keunggulan jumlah pemain di koridor antara tengah dan sayap. Secara taktik, Iraola berupaya memanfaatkan kurangnya kekompakan pertahanan United dengan menempatkan Wirtz sebagai pengatur serangan yang bebas bergerak. Ia ditugaskan mencari ruang di antara lini untuk menarik bek tengah United keluar dari posisi. Strategi ini bertumpu pada upaya menekan tim tamu sejak awal, dengan memanfaatkan lebar permainan Bradley Barcola dan Ngumoha untuk membuka jalur umpan di tengah bagi Dominik Szoboszlai.

Sebaliknya, Pochettino mengawali debutnya dengan keinginan membangun struktur pertahanan yang stabil dan melancarkan serangan cepat saat beralih dari bertahan. Ia menerapkan formasi 4-2-3-1 untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, dengan Kobbie Mainoo dan Youri Tielemans menjadi dua gelandang bertahan yang melindungi empat bek. Namun, rencana itu tak lagi berlaku setelah Leny Yoro diusir pada menit kedelapan. Sasaran taktik United seketika berubah dari membangun serangan secara seimbang menjadi membatasi kerusakan dengan blok pertahanan rendah. United gagal menjalani perubahan itu karena rotasi pemain Liverpool yang dinamis terlalu sulit dihadapi oleh unit pertahanan yang kekurangan pemain.

Susunan taktik Liverpool

Liverpool tampil dalam formasi 4-2-3-1 yang sangat fleksibel dan kerap berubah menjadi 3-2-5 saat membangun serangan. Dengan Jeremy Jacquet dan Virgil van Dijk menjaga garis pertahanan tinggi, kedua bek sayap didorong naik sehingga Barcola dan Ngumoha dapat bergerak ke dalam dan mengancam dari posisi tersebut. Pemicu utama tekanan Liverpool adalah umpan balik kepada kiper United, Senne Lammens, atau kontrol bola yang kurang baik dari Lisandro Martínez. Liverpool akan langsung menekan dengan penjagaan berorientasi pada pemain untuk memaksa United melepaskan sapuan jauh yang tidak akurat.

Ciri paling menonjol dari tim Iraola adalah keempat pemain depannya dapat saling bertukar posisi. Kesediaan Alexander Isak turun menjemput bola menarik para bek keluar dan menciptakan ruang bagi Szoboszlai untuk terlambat masuk ke kotak penalti. Wirtz menjadi pusat permainan tim, terus menemukan celah di koridor antara tengah dan sayap kanan. Saat tidak menguasai bola, Liverpool mempertahankan blok 4-4-2 yang rapat. Namun, karena menguasai bola sebanyak 64%, pekerjaan bertahan utama mereka adalah menekan segera setelah kehilangan bola. Dengan cepat merebutnya kembali di sepertiga akhir, mereka mencegah United menemukan Bruno Fernandes saat beralih menyerang. Gol keempat, yang dicetak pemain pengganti Víctor Muñoz, mencerminkan hal itu. Kedalaman skuad Liverpool memungkinkan mereka menjaga kualitas teknik, dengan 509 umpan akurat dan tingkat keberhasilan 88%.

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Susunan taktik Man Utd

Manchester United asuhan Pochettino memulai laga dengan susunan 4-2-3-1 yang dirancang agar rapat dan sulit ditembus. Rencananya adalah memanfaatkan kekuatan fisik Matheus Cunha untuk menahan bola, lalu memberi Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu kesempatan menyerang ruang di belakang bek sayap Liverpool yang kerap naik. Namun, rancangan taktik itu buyar pada menit kedelapan ketika Yoro diusir karena melakukan pelanggaran profesional terhadap Isak. United pun langsung mundur ke susunan bertahan 4-4-1, yang kemudian menjadi 5-3-1 setelah Harry Maguire masuk menggantikan Mbeumo pada menit ke-22.

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Tanpa pemain lain yang dapat menjadi penopang pertahanan di lini tengah, area tersebut terus-menerus dilewati Liverpool. Mainoo dan Tielemans terpaksa menjangkau wilayah yang terlalu luas dari sisi ke sisi, sehingga ruang di depan para bek tengah terbuka bagi Wirtz dan Szoboszlai. United nyaris tidak mampu membangun serangan dan sering mengandalkan bola panjang yang dengan mudah dipotong Alisson Becker. Fernandes berusaha menghidupkan serangan dan mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran, tetapi kurangnya dukungan membuat United mengakhiri laga dengan xG hanya 0,63. Susunan pertahanan mereka tidak cukup cepat bergeser ke samping untuk mengikuti para pemain sayap Liverpool. Jarak antara lini tengah dan lima bek darurat itu pun memungkinkan Liverpool menciptakan tujuh peluang besar sepanjang 90 menit.

Duel taktik

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di sisi lapangan, tempat para pemain sayap Liverpool terus memenangi duel satu lawan satu melawan bek sayap United. Ngumoha khususnya terus merepotkan Diogo Dalot. Kemampuannya tetap melebar sebelum bergerak ke dalam menghadirkan dilema bagi United: mengawalnya dengan ketat dan menyisakan ruang di belakang, atau memberinya jarak dan membiarkannya mengendalikan permainan. Assist Ngumoha untuk gol Wirtz pada menit ke-13 merupakan hasil langsung dari ketimpangan duel tersebut.

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Iraola jelas memenangi duel taktik dengan menginstruksikan timnya untuk tidak pernah menurunkan tempo. Bahkan ketika United membentuk blok pertahanan yang lebih dalam, Liverpool dengan cepat memindahkan arah serangan untuk menggeser garis pertahanan United sampai celah terbuka. Pochettino berusaha meredamnya dengan memasukkan Joshua Zirkzee saat jeda sebagai sasaran yang lebih menetap bagi bola-bola sapuan. Namun, tanpa jumlah pemain yang cukup di lini tengah untuk merebut bola kedua, United terus berada di bawah tekanan. Kesenjangan dalam penerapan taktik tercermin dari jumlah tembakan: Liverpool melepaskan 11 tembakan ke gawang, jauh lebih banyak daripada upaya United yang hanya sesekali muncul.

Penyesuaian selama pertandingan

Penyesuaian paling signifikan dilakukan Pochettino pada menit ke-22 dengan memasukkan Maguire dan beralih ke susunan lima bek. Langkah itu sempat membendung serangan di tengah, tetapi membuat kedua sisi lapangan sepenuhnya terbuka. Barcola memanfaatkannya dan kemudian memberikan umpan kepada Ngumoha untuk gol ketiga. Saat jeda, Pochettino mengganti Cunha dengan Zirkzee demi menghadirkan titik tumpu serangan, tetapi minimnya pasokan bola membuat perubahan itu tidak efektif.

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Penyesuaian Iraola lebih proaktif. Pada menit ke-72, ia memasukkan Trey Nyoni dan Víctor Muñoz untuk menyegarkan tekanan tim. Masuknya Muñoz sangat berpengaruh. Tenaganya yang masih segar memungkinkan Liverpool mempertahankan permainan vertikal hingga akhir laga. Golnya pada menit ke-82 lahir dari kerja sama apik dengan Wirtz dan menunjukkan bahwa sistem Iraola tetap berfungsi siapa pun pemain yang berada di lapangan. Liverpool juga menyesuaikan garis tekanan pada babak kedua dengan sedikit mundur untuk memancing United keluar, lalu menghukum mereka lewat serangan balik cepat yang mematikan. Dengan begitu, Liverpool dapat mengatur tenaga sambil tetap mengumpulkan xG sebesar 4,38 saat peluit akhir berbunyi.

Kesimpulan

Pada akhirnya, kesadaran Liverpool yang lebih baik dalam memanfaatkan ruang dan kartu merah pada awal laga yang merusak struktur United menjadi penentu pertandingan. Iraola bersikeras menjaga permainan tetap melebar dan memanfaatkan Wirtz sebagai pemain yang bebas bergerak untuk mengacaukan pertahanan, sehingga United tidak pernah mampu menemukan ritme bertahan. Upaya Pochettino bertahan total dengan lima bek gagal karena lini tengahnya tidak dapat memutus aliran bola. Kemampuan Liverpool mempertahankan tekanan dan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir mengubah laga persaingan ini menjadi dominasi taktik, sementara United tertinggal di posisi ke-19 klasemen dan Pochettino menghadapi tugas yang sangat berat.