Liverpool vs Chelsea: Bagaimana pertarungan antara dua tim yang tak sempurna itu berakhir imbang

Seiring mendekatnya akhir musim Liga Premier 2025/26, kini dapat dikatakan bahwa baik Liverpool maupun Chelsea tampil jauh di bawah ekspektasi pada musim ini, terutama setelah keduanya memulai musim ini sebagai juara Liga Premier dan juara Piala Dunia Antarklub masing-masing.

Pertandingan akhir pekan di Anfield merupakan pertarungan antara dua tim yang memiliki kelemahan masing-masing. Kedua tim memiliki banyak pemain potensial, namun kurang memiliki beberapa elemen yang diperlukan untuk naik ke level berikutnya guna bersaing dengan tim-tim seperti Arsenal dan Manchester City.

Liverpool, tuan rumah, menurunkan formasi 4-2-3-1 khas Slot dengan Mamardashvili di gawang menggantikan Allison yang cedera. Jones bermain sebagai bek kanan, sementara Konate, Van Dijk, dan Kerkez melengkapi barisan belakang. Gravenberch dan Mac Allister menjadi poros lini tengah, di belakang empat penyerang Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha, dan Gakpo.

Chelsea menurunkan formasi 4-2-3-1 yang serupa dengan Jorgensen di bawah mistar gawang menggantikan Sanchez. Empat bek terdiri dari Hato, Colwill, Fofana, dan Gusto. Caicedo berduet dengan Santos sebagai poros, di belakang kuartet Cucurella, Enzo, Palmer, dan Joao.

KUALITAS TEKNIS CHELSEA MENJADI KATALISATOR UNTUK GOL PENYAMA KEDUDUKAN

Meskipun kebobolan gol di awal, Chelsea berhasil mengembalikan ketenangan mereka dan berusaha membangun serangan dengan formasi 3-2-5. Struktur Chelsea saat menguasai bola menciptakan kelebihan pemain alami melawan formasi 4-4-2 Liverpool saat tidak menguasai bola, karena memiliki 3v2 di lini depan, lini tengah kotak melawan duo gelandang Liverpool, dan Joao Pedro yang turun ke belakang untuk membentuk +1 yang memperkuat kontrol Chelsea di tengah lapangan.

Kemampuan Chelsea menguasai bola dan menekan tim tuan rumah dalam waktu lama memicu keluhan terus-menerus dari penonton di Anfield yang mulai gelisah melihat performa tim mereka, terutama setelah beberapa kali upaya gagal merebut kembali penguasaan bola, sementara Chelsea terus-menerus mengoper bola di sekitar mereka dan para pemain Liverpool sering kali terlihat hanya mengejar bayangan. Cara Caicedo dan Santos, khususnya, bekerja sama dengan lancar sebagai poros lini tengah, berhasil mengelabui tekanan Liverpool dengan memancing dan menerobosnya seperti pisau menembus mentega.

Caicedo mengakui dalam wawancara baru-baru ini bahwa Maresca memberikan Chelsea ‘struktur dan identitas’ yang masih tertanam dalam memori otot para pemain hingga hari ini, dan hal ini terlihat jelas dalam pertandingan ini.

Pola pembangunan serangan dari formasi dasar 3-2 dogmatis Maresca terus hidup di benak para pemain Chelsea ini, dan penampilan melawan Liverpool adalah pengingat halus akan hal itu. Para pemain Chelsea sering beroperasi seperti mesin yang teroli dengan baik pada saat-saat tertentu, mirip dengan puisi yang bergerak saat mereka berhasil kembali ke dalam permainan, sambil mengeksploitasi kelemahan Liverpool dengan sempurna.

Berbeda dengan Liam Rosenior, yang mencoba melakukan perubahan terlalu cepat dan juga mengakui bahwa ia mencoba menerapkan gaya pressing baru setelah kekalahan dari Newcastle, yang menunjukkan ketidakpengalamannya dalam hal ‘konsistensi’—hal yang pada akhirnya membuat para pemain kehilangan kepercayaan terhadap gayanya, sehingga ia pun kehilangan jabatannya.

Sebaliknya, Callum McFarlane, manajer sementara saat ini, dengan cerdas memanfaatkan automatisme Maresca sejak pertandingan pertamanya melawan Leeds dan tidak mengherankan jika tim Chelsea mulai menunjukkan performa yang lebih baik, meskipun terlambat, namun setidaknya ia telah meletakkan dasar bagi manajer Chelsea berikutnya untuk dikembangkan.

GERAKAN CUCURELLA DI BELAKANG PERTAHANAN TERLIHAT MEMANFAATKAN KELEMAHAN LIVERPOOL

Cucurella terlihat mengambil peran sebagai pemain sayap di sisi kiri Chelsea (LHS) karena keempat pemain sayap Chelsea absen dalam pertandingan ini akibat cedera. Yang membuat pergerakan Cucurella sangat berbahaya dalam pertandingan ini adalah timing dari serangannya. Alih-alih menduduki ruang lebih awal, ia sering tiba di sisi buta Jones setelah barisan pertahanan Liverpool sudah bergeser ke arah bola.

Chelsea berusaha memanfaatkan pergerakan ini melalui umpan-umpan panjang Caicedo untuk menemukannya dalam beberapa kesempatan. Ini adalah pola permainan yang jelas seiring berjalannya pertandingan yang berusaha memanfaatkan Jones yang bermain sebagai bek kanan darurat Liverpool, yang secara alami bukanlah seorang bek, melainkan seorang gelandang.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemain yang ditempatkan di posisi bertahan yang tidak sesuai dengan posisi aslinya sering kali kesulitan dalam memeriksa area di belakang mereka, mengantisipasi pergerakan dari sisi buta, dan mengawasi pergerakan lawan secara efektif; sehingga strategi ini masuk akal secara teori dan berulang kali mengancam pertahanan Liverpool sepanjang pertandingan, meskipun tidak berujung pada gol.

Manajer sementara Chelsea, Calum McFarlane, mengakui hal ini setelah pertandingan: “Cucurella bukanlah seorang pemain sayap. Dia pernah bermain di posisi itu sebelumnya, katanya kepada saya, tetapi bahkan ketika dia bermain sebagai bek kiri atau ketika dia bergerak ke lini tengah, pergerakannya tanpa bola sangat berkualitas, baik dalam hal waktu maupun pemahaman kapan harus melakukannya. Jadi, itu adalah sesuatu yang kami ketahui bahwa dengan dia di posisi itu, kami mungkin bisa memanfaatkannya. Saya pikir dia kurang beruntung karena tidak mendapatkan assist dan menciptakan banyak masalah bagi mereka.”

MASALAH STRUKTURAL LIVERPOOL SAAT TIDAK MEMILIKI BOLA KEMBALI MUNCUL

Tim Arne Slot secara konsisten kesulitan saat menghadapi tim-tim teknis teratas musim ini. Kekalahan beruntun melawan Manchester City dan PSG membuktikan hal ini bahkan sebelum pertandingan melawan Chelsea. Tim-tim teknis ini memiliki struktur posisi elit yang dirancang untuk mengeksploitasi celah sekecil apa pun dalam formasi lawan saat mereka gagal menutup ruang dengan cepat, melakukan tekanan secara tidak cerdas, atau mengatur ulang formasi secara struktural saat tekanan mereka dilewati. Liverpool sering lolos dari situasi ini saat melawan tim-tim yang lebih lemah berkat keunggulan kualitas mereka secara keseluruhan, tetapi saat menghadapi tim-tim papan atas, ceritanya seringkali berbeda.

Chelsea memastikan untuk memanfaatkan masalah-masalah berulang ini yang kini telah menjadi pola di bawah asuhan Slot, karena mereka berulang kali mampu menemukan pemain yang bebas di dalam formasi Liverpool. Masalah terbesar Liverpool bukanlah sekadar fakta bahwa Chelsea mampu menembus tekanan mereka, melainkan bahwa tekanan itu sendiri kurang kompak. Jarak antara barisan pertama dan kedua berulang kali terlalu lebar, sehingga memungkinkan Chelsea menjangkau pemain yang bebas hanya setelah satu atau dua kombinasi umpan.

Dalam beberapa kesempatan, dua pemain depan Liverpool melakukan tekanan agresif tanpa dukungan lini tengah yang cukup cepat, dan hal ini sering menyebabkan jarak antar lini Liverpool menjadi terlalu jauh. Mac Allister dan Gravenberch yang bermain sebagai pivot sering terjebak dalam situasi yang sulit karena mereka ragu apakah harus menekan pivot Chelsea atau melindungi jalur umpan di tengah.

KESIMPULAN

Dalam banyak hal, pertandingan ini terasa seperti cerminan dari posisi kedua klub saat ini. Pada akhir pertandingan, hasilnya tidak banyak mengubah narasi yang lebih luas seputar kedua tim, namun penampilan itu sendiri mengungkapkan banyak hal. Bagi Chelsea, penampilan ini mengisyaratkan potensi maksimal skuad muda ini jika klub akhirnya menstabilkan situasi manajerial dan membangun prinsip-prinsip posisi yang sudah tertanam dalam tim. Namun, bagi Liverpool, masalah berulang saat tidak menguasai bola melawan tim-tim dengan teknik terbaik tetap menjadi area yang harus segera diselesaikan oleh Arne Slot jika mereka ingin kembali menempatkan diri di antara klub-klub elit Eropa musim depan.



