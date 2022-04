Liverpool vs Benfica: Live Streaming & TV, Prediksi, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Lompat Ke:

Liverpool dan Benfica akan bertemu pada leg kedua babak delapan besar Liga Champions 2021/22, di Anfield, Kamis (14/4) dini hari WIB. Liverpool sudah menaruh satu kaki mereka di semi-final setelah mampu memenangkan leg pertama dengan skor 3-1.

Bagaimana pun, Liverpool tetap wajib waspada karena Benfica bisa saja menyajikan mereka kejutan. Belum lagi sistem Liga Champions saat ini tidak mengenal gol kandang dan tandang, sehingga lebih sederhana untuk lawan membuat keadaan jadi terbalik.

Live Streaming Liverpool vs SL Benfica



Leg kedua babak delapan besar Liga Champions 2021/22, antara Liverpool dan Benfica, di Anfield, Kamis (14/4) dini hari, pukul 02:00 WIB, disiarkan di SCTV atau layanan streaming Vidio.

Simak jadwal TV selengkapnya di sini.

Stasiun TV SCTV LIVE streaming Vidio

Kapan Pertandingan Liverpool vs Benfica

Pertandingan Liverpool vs Benfica Tanggal Kamis, 14 April 2022 Kick-off 02:00 WIB Stadion Anfield

Prediksi Skuad Liverpool

Posisi Liverpool Kiper Alisson Belakang Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson Tengah Henderson, Ox Chamberlain, Thiago Depan Salah, Jota, Diaz

Prediksi Skuad SL Benfica

Posisi Benfica Kiper Belakang Tengah Depan

Preview

VlachodimosGoncalves, Otamendi, Vertonghen, GrimaldoWeigl, Meite; Silva, Yaremchuk, CebolinhaNunez

Jelas bahwa Liverpool merupakan favorit untuk bisa melaju ke babak semi-final, terlebih dengan modal kemenangan 3-1 yang mereka peroleh di Estadio da Luz. Setelah menjalani sepakbola tempo tinggi melawan Manchester City pada akhir pekan lalu, akan menarik melihat bagaimana Jurgen Klopp menurunkan pasukannya di laga ini.

Sementara itu, Benfica masih bergantung pada striker muda asal Uruguay, Darwin Nunez. Mereka akan bermain nothing to lose. Tak ada kata bertahan untuk mereka, dan hal itu malah bisa jadi bumerang yang dimanfaatkan Liverpool. The Reds paling suka melawan tim dengan pertahanan yang tidak rendah. Sehingga laga ini kemungkinan akan kembali jadi milik Liverpool.

Prediksi: Liverpool 2-0 Benfica