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Arsenal meraih kemenangan 1-0 di Anfield lewat permainan disiplin, berkat gol Kai Havertz dari penyelesaian klinis dan organisasi pertahanan yang gemilang. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil meredam upaya Liverpool membangun serangan dengan intensitas tinggi, membatasi tuan rumah hanya pada empat tembakan tepat sasaran meski menyerahkan sebagian besar penguasaan bola.

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Ini adalah pertandingan yang ditentukan oleh penguasaan ruang dan kemampuan meredam serangan balik. Liverpool asuhan Andoni Iraola memasuki laga dengan tujuan memanfaatkan ruang di antara lini tengah dan sisi pertahanan Arsenal. Mereka mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang cair dan kerap menyerupai 3-2-5 saat menguasai bola. Dengan mendorong Milos Kerkez naik dan memberi Florian Wirtz kebebasan bergerak di antara lini, Iraola berusaha mengacaukan bentuk pertahanan Arsenal agar Alexander Isak bisa memanfaatkan ruang di belakangnya. Tujuannya jelas: menekan dengan intensitas tinggi untuk memaksa lawan melakukan kesalahan, lalu menghukumnya melalui serangan cepat ke depan.

Sebaliknya, Arteta mengutamakan kerapatan di area tengah dan disiplin posisi. Menyadari betapa sulitnya bermain di Anfield, Arsenal menerapkan formasi 4-2-3-1 yang sangat terkoordinasi dan berubah menjadi blok pertahanan menengah 4-4-2 ketika bek tengah Liverpool menguasai bola. Strateginya bukan mendominasi penguasaan bola, sebagaimana terlihat dari catatan 44 persen mereka, melainkan mengendalikan area tempat Liverpool paling berbahaya. Dengan menempatkan Declan Rice dan Bruno Guimaraes sebagai poros ganda, Arteta membangun penghalang yang efektif mengisolasi para penggerak kreativitas Liverpool, sekaligus menjadikan Havertz pilihan utama saat beralih menyerang.

Skema taktik Liverpool

Iraola memilih formasi 4-2-3-1 yang sangat bergantung pada kemampuan teknik Alexis Mac Allister dan Trey Nyoni, yang masih remaja, di poros lini tengah. Rancangan taktiknya adalah mengundang tekanan Arsenal, lalu melewatinya dengan umpan diagonal ke sayap, terutama untuk memanfaatkan lebar permainan yang disediakan Bradley Barcola dan Cody Gakpo. Dalam membangun serangan, Liverpool mengandalkan Virgil van Dijk sebagai penyalur bola utama untuk mencari Wirtz di ruang-ruang kosong. Namun, pemicu tekanan mereka, yang biasanya aktif ketika bola diarahkan kepada bek sayap Arsenal, kerap terlewati oleh umpan jauh David Raya.

Saat bertahan, Liverpool menjaga garis pertahanan tinggi, dengan Ronald Araujo dan van Dijk bertugas mengatasi ruang di belakang mereka. Rencananya adalah memadatkan permainan di sepertiga tengah lapangan, tetapi kegagalan menekan Rice pada menit ke-16 berakibat fatal. Meski mencatatkan penguasaan bola 56 persen dan total 18 tembakan, Liverpool gagal menciptakan peluang berkualitas tinggi karena aliran bola mereka ke area sayap terlalu mudah ditebak. Dengan 33 percobaan umpan silang, Liverpool terjebak bermain mengitari blok pertahanan Arsenal alih-alih menembusnya. Catatan xG tuan rumah sebesar 1,31 menunjukkan bahwa mereka sempat menciptakan momen berbahaya. Namun, hanya empat tembakan yang tepat sasaran, menyoroti kegagalan besar dalam penyelesaian serangan di sepertiga akhir saat menghadapi blok pertahanan rendah yang tertata rapi.

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Skema taktik Arsenal

Tim Arteta juga menggunakan formasi 4-2-3-1, tetapi dengan pembagian peran yang sangat berbeda. Kuncinya adalah perlindungan di depan lini belakang yang diberikan Rice dan Guimaraes. Instruksi utama mereka adalah terus membayangi Wirtz dan mencegah Mac Allister mengatur permainan. Bentuk pertahanan Arsenal patut dicontoh. Mereka mencatatkan 26 intersepsi, yang menunjukkan kemampuan membaca jalur umpan Liverpool. Gabriel dan Riccardo Calafiori menjaga kerapatan antarlini, memastikan Isak tidak punya ruang untuk berbalik atau berlari ke celah pertahanan. Liverpool pun dipaksa melebar, sementara Arsenal nyaman mempertahankan area kotak penalti.

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Saat menguasai bola, Arsenal bermain langsung dan terarah. Gol kemenangan pada menit ke-16 menjadi contoh nyata dari rencana taktik mereka: Rice menemukan ruang untuk memberi assist kepada Havertz, yang memanfaatkan kelengahan sesaat dalam penjagaan di area tengah Liverpool. Havertz berperan sebagai 'penyerang sembilan palsu' yang bisa turun untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini tengah atau bergerak mendekati bek terakhir lawan untuk meregangkan pertahanan. Dengan memanfaatkan Noni Madueke dan Christos Tzolis sebagai pemain sayap yang bekerja keras dan rajin turun membantu pertahanan, Arteta memastikan bek sayap Liverpool, terutama Kerkez, tak pernah bisa menciptakan situasi dua lawan satu. Arsenal menunjukkan kematangan taktik yang luar biasa dengan mengutamakan hasil akhir ketimbang dominasi permainan yang sedap dipandang.

Adu taktik

Pertarungan penentu terjadi di 'Zona 14', yakni ruang tepat di luar kotak penalti. Sistem Liverpool dirancang untuk mengalirkan bola kepada Wirtz di area ini, tetapi keputusan Arteta menggunakan poros ganda Rice dan Guimaraes secara efektif menutup jalur tersebut. Angkanya mencolok: dari 18 tembakan, Liverpool hanya mampu mengarahkan empat tepat ke gawang. Ini menunjukkan bahwa meskipun Liverpool bisa mencapai sepertiga akhir lapangan, mereka dipaksa melepaskan tembakan jarak jauh dengan peluang gol kecil atau menyundul bola di bawah tekanan berat.

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Arteta memenangi adu taktik dengan mengenali bahwa kelemahan terbesar Liverpool di bawah Iraola adalah kerentanan mereka terhadap serangan balik yang sabar dan langsung mengarah ke depan. Dengan membiarkan Liverpool lebih banyak menguasai bola, Arsenal memancing blok pertahanan menengah lawan untuk maju dan menciptakan ruang yang dibutuhkan Havertz untuk mencetak gol pembuka. Setelah unggul, Arsenal beralih ke blok pertahanan yang lebih dalam dan menantang Liverpool untuk mengalahkan mereka lewat duel udara. Gabriel dan Calafiori menjawab tantangan itu dengan 17 sapuan. Keputusan Iraola untuk terus mengandalkan umpan silang, dengan total 33 percobaan, justru menguntungkan Arsenal dan menunjukkan kegagalan menyesuaikan pendekatan dengan karakter fisik lini belakang Arsenal.

Penyesuaian selama pertandingan

Iraola menyadari serangannya mulai mandek cukup awal. Pada menit ke-59, ia mengganti Nyoni dengan Dominik Szoboszlai untuk menambah kemampuan fisik dan pergerakan langsung ke depan di lini tengah. Pergantian berikutnya pada menit ke-67 dan ke-81 menghadirkan Rio Ngumoha, Kostas Tsimikas, dan Lewis Koumas. Pergantian tersebut membawa Liverpool ke susunan yang lebih agresif, nyaris menyerupai 4-2-4 pada tahap akhir pertandingan. Meski tekanan mereka meningkat, kualitas peluang tidak membaik karena struktur pertahanan Arsenal tetap kokoh.

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Respons Arteta sepenuhnya berupa penyesuaian terhadap situasi untuk mempertahankan keunggulan. Masuknya Myles Lewis-Skelly menggantikan Guimaraes pada menit ke-62 memperkuat sisi kiri, meski kartu kuning yang diterima pemain muda itu pada menit ke-72 menambah ketegangan. Arteta kemudian beralih ke pertahanan lima pemain dengan memasukkan Piero Hincapie untuk menggantikan Havertz pada menit ke-84, yang secara efektif mematikan perlawanan Liverpool. Masuknya Mikel Merino menggantikan Martin Oedegaard pada menit ke-88 semakin memperkuat blok pertahanan di area tengah. Penyesuaian ini memastikan bahwa meski Liverpool mendapat serangkaian sepak pojok pada pengujung laga, David Raya jarang dipaksa melakukan penyelamatan sulit. Arsenal pun menjalankan pengelolaan situasi pertandingan persis seperti yang diinginkan Arteta.

Kesimpulan

Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh kokohnya dasar pertahanan Arsenal dan ketiadaan 'rencana B' Liverpool ketika jalur serangan di area tengah tertutup. Keputusan taktis Arteta untuk menyerahkan penguasaan bola dan mengandalkan kekokohan struktur tim membuahkan hasil, sebab 18 tembakan Liverpool nyaris tidak menghasilkan ancaman nyata. Gol Havertz pada menit ke-16 memungkinkan Arsenal mundur ke susunan pertahanan yang tak mampu dibongkar Liverpool. Dengan memaksa tuan rumah bermain melebar dan memenangi duel udara di kotak penalti, disiplin taktik Arsenal mengubah Anfield dari tempat yang penuh tekanan menjadi arena tempat serangan Liverpool menemui kebuntuan, sekaligus mengamankan tiga poin penting.