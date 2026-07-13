Liverpool turun tangan membantu KNVB dan membuka jalan bagi kedatangan Arne Slot

Liverpool kemungkinan akan membantu Arne Slot untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda, demikian dilaporkan De Telegraaf. Setelah pelatih asal Bergentheim itu dipecat pada bulan Mei, ia menerima pesangon senilai jutaan. Awalnya, hal itu tampaknya menjadi hambatan finansial bagi KNVB.

The Reds tampaknya ingin memberikan Slot langkah karier yang menjanjikan sebagai pelatih. Setelah pemecatannya, ia tetap berhak atas kompensasi yang besar. Sisa gaji dari kontraknya akan dibayarkan setiap bulan hingga akhir masa kontrak semula (2027).

Biasanya, pelatih yang dipecat kehilangan hak atas kompensasi semacam itu ketika mereka menerima pekerjaan baru. Menurut De Telegraaf, di masa lalu mereka sering kali diberi kompensasi oleh pemberi kerja baru mereka, tetapi hal itu sudah lama tidak terjadi lagi.

Slot masih berhak atas lebih dari sepuluh juta euro untuk satu tahun jika tidak memiliki pemberi kerja baru. Ia menandatangani kontrak tiga tahun di Anfield pada 2024 dan pada 2025, setelah memenangkan Liga Premier, ia mendapat kenaikan gaji untuk musim kedua dan ketiganya. Surat kabar tersebut menghitung bahwa Slot secara total masih berhak atas sekitar tiga puluh juta euro.

Menurut sumber di dalam Liverpool, klub bersedia menambah gajinya pada tahun pertama di KNVB hingga jumlah yang seharusnya ia terima di klub Inggris tersebut. Dengan demikian, Liverpool hanya akan menghemat bagian yang dibayarkan oleh Asosiasi Sepak Bola Belanda sendiri kepada Slot.

Klub papan atas Inggris tersebut menilai bahwa Slot bersikap ‘sangat baik’ saat ia diberhentikan. Salah satunya karena keberhasilan meraih gelar juara pada musim pertamanya, Liverpool dilaporkan bersedia memberinya posisi kosong sebagai pelatih kepala timnas Oranje.

Melalui skema ini, hambatan finansial bagi KNVB tampaknya telah teratasi sebagian besar. Dengan demikian, asosiasi tersebut mungkin dapat segera menunjuk pengganti untuk Ronald Koeman yang telah mengundurkan diri. Pada bulan September, pertandingan kualifikasi pertama Nations League melawan Jerman akan digelar. Oleh karena itu, pencarian pelatih kepala baru harus dilakukan dengan segera.