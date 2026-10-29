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Liverpool kembali membuka pembicaraan dengan perwakilan gelandang kreatif Monaco, Lamine Camara, demi memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim dingin mendatang. Klub asal Merseyside itu kini berada di posisi terdepan setelah rival domestiknya, Chelsea, meredam minat sebelumnya terhadap Camara untuk mengejar pemain Bournemouth, Alex Scott.

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Petinggi Liverpool mulai menggelar pembicaraan baru

Menurut The Sun, Liverpool telah menghubungi perwakilan pemain tim nasional Senegal berusia 22 tahun itu untuk terus memantau ketersediaannya menjelang tahun baru. Meski rencana kepindahan gelandang energik tersebut pada musim panas ke Stamford Bridge gagal terwujud menjelang akhir bursa transfer, negosiasi di balik layar terkait kepindahan ke Anfield kini semakin intensif. Sementara itu, Chelsea telah mengalihkan fokus perekrutannya kepada pemain Bournemouth, Scott.

Pelatih Monaco puji daya jelajah tanpa lelah

Alih-alih membiarkan kegagalan kepindahannya ke Inggris memengaruhi penampilannya, pemain muda itu menjadi starter dalam 10 dari 12 pertandingan Monaco musim ini, menyumbang dua gol dan satu assist untuk membantu timnya naik ke posisi keempat Ligue 1. Profesionalisme, kemampuan atletik, dan ketangguhannya setelah musim panas yang mengecewakan membuat pemandu bakat Liverpool terkesan. Mereka menilai ia sangat cocok dengan tuntutan fisik sepakbola Inggris.

Memuji penampilan dan etos kerja sang gelandang dalam wawancara baru-baru ini dengan L'Equipe, pelatih kepala Monaco Filipe Luis mengatakan: "Dalam 20 tahun mendatang, kita mungkin akan melihat banyak pemain seperti dia. Dia bisa berlari maraton dan bermain sepakbola selama 90 menit tanpa pernah mengendur. Dia adalah gambaran masa depan sepakbola."

Para pemain Senegal tampil gemilang di Inggris

Meski kesepakatan pada pertengahan musim belum terjamin, Camara terus mengikuti kiprah rekan-rekannya di tim nasional yang bermain di Premier League, termasuk sahabat dekatnya Nicolas Jackson dan pemain muda potensial Ibrahim Mbaye.

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Kedua pemain tampil menonjol saat Aston Villa menghentikan awal sempurna Manchester City di kompetisi kasta tertinggi, dengan Jackson mencetak dua gol dan Mbaye menyumbang satu assist.

Rekan senegara mereka, Iliman Ndiaye, juga mencatatkan assist untuk gol hiburan City dalam pertandingan yang sama. Setelah itu, ketiganya membagikan foto perayaan di grup WhatsApp tim nasional Senegal, menurut laporan The Sun yang sama. Hal itu semakin menguatkan keinginan gelandang Monaco tersebut untuk menguji kemampuannya di Inggris.

Transfer musim dingin membutuhkan kompromi semua pihak

Transfer pada Januari masih mungkin terwujud, meski kesepakatan pada pertengahan musim akan membutuhkan kompromi finansial dan kontrak dari Liverpool, Monaco, serta sang pemain sendiri. Jika klub Ligue 1 itu menolak melepasnya pada musim dingin karena sedang mengejar tiket ke Liga Champions, Liverpool berada dalam posisi yang baik untuk kembali mengupayakan transfer tersebut pada musim panas mendatang. Apa pun yang terjadi, Camara tampaknya akan segera bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional yang bermain di Premier League.