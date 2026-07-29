Liverpool berencana memberikan suntikan kualitas besar-besaran pada lini depan mereka musim panas ini. The Reds saat ini tengah menyiapkan tawaran resmi untuk Bradley Barcola, menurut Fabrizio Romano.

Belakangan ini terungkap bahwa Barcola tidak ingin memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain, yang membuat Liverpool memutuskan untuk membuka pembicaraan dengan pihak manajemennya. Negosiasi itu berjalan lancar, meski PSG tampaknya tidak ingin menjual penyerang bintangnya dengan harga murah.

“Kesepakatan pribadi akan segera tercapai, karena syarat-syaratnya sama sekali bukan masalah,” kata Romano di kanal YouTube miliknya. “Barcola ingin ke Liverpool. Saat ini Liverpool sedang menyiapkan tawaran resmi.”

“Hubungan antara Liverpool dan PSG sangat baik, tetapi aspek finansial tetap menjadi bagian penting,” lanjut jurnalis transfer asal Italia itu. “Masih akan butuh beberapa hari sebelum tawaran itu diajukan.”

Romano mengonfirmasi bahwa klub Prancis itu ingin mendapatkan jumlah yang sangat besar untuk Barcola. “Sejumlah media menyebut harga yang diminta mencapai €170 juta. Pada akhirnya itu benar-benar tidak akan menjadi nilai transfernya, tetapi yang jelas ini menyangkut uang dalam jumlah sangat besar.”

Meski media Inggris melaporkan bahwa Liverpool masih punya cukup anggaran transfer pada musim panas ini, tawaran pertama mereka bagaimanapun juga akan jauh lebih rendah daripada permintaan €170 juta tersebut. Kini pertanyaannya adalah sejauh mana PSG bersedia mengakomodasi hal itu. Barcola, pemain tim nasional Prancis, masih terikat kontrak di Paris hingga pertengahan 2028.

Kemungkinan kedatangan Barcola menjadi kabar buruk bagi Cody Gakpo. Penyerang sayap itu tidak berada dalam performa terbaiknya musim lalu dan masih menjadi tanda tanya seperti apa perannya di bawah pelatih baru Andoni Iraola. Selain itu, Gakpo juga disebut diminati oleh Tottenham Hotspur dan Bayern Munich.