Setelah menghabiskan lebih dari 160 juta pound sterling tanpa menemukan sosok yang dicari, Liverpool sepertinya akhirnya menemukan solusi untuk persoalan yang mengganggu para pendukungnya sejak kepergian sang legenda Mohamed Salah. Solusi itu datang dari Stadion Dragao di Portugal, tetapi harganya sama sekali tidak akan murah, karena Porto mengibarkan slogan "tidak ada diskon" di hadapan Liverpool.









Celah di sayap kanan mengganggu Iraola

Liverpool berbelanja besar-besaran untuk memperkuat lini serangnya musim panas ini, dengan merekrut pemain Prancis Bradley Barcola senilai 125 juta pound sterling dan pemain Spanyol Victor Munoz senilai 35 juta, untuk menambah opsi bagi pelatih Andoni Iraola dan menutup kepergian Mohamed Salah.

Namun kedua transfer itu menciptakan ketidakseimbangan taktis yang jelas, menurut situs "TEAMtalk" Inggris, karena kedua pemain baru tersebut lebih memilih bermain di sisi kiri serangan. Dengan adanya Cody Gakpo dan talenta muda Rio Ngumoha di posisi yang sama, Iraola kini memiliki daftar opsi yang tidak seimbang, dan ia masih mencari pengganti sejati serta menentukan untuk Salah di sayap kanan.

Meski sepak bola modern memberikan fleksibilitas kepada para pemain, dan muncul indikasi bahwa Munoz maupun Gakpo bisa menjadi opsi sementara, spekulasi semakin kencang bahwa Liverpool akan berupaya mendatangkan winger kanan spesialis ketika bursa transfer dibuka pada 1 Januari.

Faktanya, Liverpool sudah mencoba tanpa hasil untuk merekrut Ismaila Sarr dan Yankuba Minteh pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas, tetapi sekarang muncul opsi baru yang lebih menjanjikan.

Permata Brasil: William Gomes

Menurut surat kabar "A Bola" Portugal, bintang muda Porto William Gomes telah menarik perhatian direktur olahraga baru Liverpool, Julian Ward, yang ingin pemain Brasil itu menjadi transfer pertamanya di masa jabatan keduanya.

Pemain Brasil berusia 20 tahun itu pindah ke Stadion Dragao pada Januari 2025 dalam kesepakatan yang hanya menelan biaya 9 juta euro (7,6 juta pound sterling), dengan bek kiri Wendell bergerak ke arah sebaliknya menuju Sao Paulo.

Setelah awal yang lambat, Gomes meledak secara mengagumkan bersama raksasa Portugal itu, dengan berkontribusi pada 20 gol (16 gol dan 4 assist) dalam 67 pertandingan.

Musim ini, ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol dan menciptakan dua gol lainnya dalam delapan pertandingan di Liga Portugal, yang mencerminkan kepercayaan diri dan keberanian besar yang ia miliki.

Porto menaikkan harga menjadi 100 juta euro

Hal yang lebih baik bagi Liverpool adalah Porto terbuka terhadap gagasan untuk menjual, tetapi dengan syarat-syarat mereka sendiri. Setelah Porto memperbarui kontrak Gomes pekan lalu hingga Juni 2031, mereka menaikkan nilai klausul pelepasan dari 80 juta euro menjadi 100 juta euro, setara dengan 84,6 juta pound sterling dan 112 juta dolar, sambil menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima angka di bawah jumlah tersebut.

Dalam penjelasannya mengenai perpanjangan kontrak itu, pelatih Porto Francesco Farioli mengatakan: "Perpanjangan kontrak William Gomes? Dia termasuk pemain yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selama enam bulan pertama, dia memanfaatkan waktunya untuk beradaptasi, dan musim lalu kami melihat kualitasnya tetapi dia kurang konsisten."

Ia melanjutkan: "Sekarang, kami membicarakan pemain yang berbeda. Dia mempertahankan levelnya dan matang secara signifikan, tidak hanya dalam gaya bermainnya, tetapi juga dalam persiapannya untuk berkompetisi. Dia sangat disiplin menjalani pola makan dan latihan yang ketat."

Farioli menambahkan: "Perpanjangan kontrak itu sangat diperlukan, dan nilai klausul pelepasan dalam kontrak itu membuat saya tenang. Jika klub lain datang, mereka harus membayar semampu mereka, tetapi saya ingin dia bertahan beberapa bulan lagi. Dia pemain kunci dan salah satu pemain inti."

Serangan ketiga Ward ke Portugal

Selama masa jabatan sebelumnya sebagai direktur olahraga Liverpool, Julian Ward (45 tahun) menunjukkan kesiapannya untuk menyerang pasar Portugal, di mana ia menjadi orang yang bertanggung jawab mendatangkan Luis Diaz dari Porto dan Darwin Nunez dari Benfica ke Anfield dalam dua transfer besar.

Dan sekarang Ward sepertinya bersiap melakukan serangan ketiga ke Portugal, kali ini untuk William Gomes. Namun jelas bahwa mendapatkan calon pengganti Salah akan menuntut pembayaran dalam jumlah besar yang baru.







