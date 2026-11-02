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Liverpool dilaporkan tengah mempertimbangkan perpanjangan kontrak baru bagi kapten Virgil van Dijk, seiring kontraknya saat ini mendekati akhir. Klub itu ingin mempertahankan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa sembari menegosiasikan transfer permanen Ronald Araujo, pemain pinjaman dari Barcelona.

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Pembicaraan kontrak segera digelar

Liverpool tengah menjajaki kemungkinan memperpanjang kontrak Van Dijk di Anfield, menurut TEAMtalk. Kontrak sang kapten saat ini akan berakhir pada pengujung musim, sehingga klub mulai membahas masa depannya secara internal.

Meski telah menginjak usia 35 tahun, bek veteran asal Belanda itu tetap menjadi bagian penting tim utama. Ia bermain dalam setiap menit pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris sejauh musim ini.

Liverpool sangat menghargai peran pentingnya yang terus berlanjut dan ingin ia tahu bahwa klub terbuka untuk mempertahankannya lebih lama. Perpanjangan kontrak selama 12 bulan dengan opsi tambahan dilaporkan menjadi salah satu skema yang tengah dipertimbangkan.

Iraola terkesan dengan sang kapten

Standar tinggi yang terus dijaga Van Dijk, baik di dalam maupun di luar lapangan, sangat mengesankan Andoni Iraola. Sang manajer sangat puas dengan kontribusi bek tengah legendaris itu di ruang ganti.

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Namun, tercapainya kesepakatan pada akhirnya mungkin memerlukan kompromi finansial. Sebagai salah satu bek dengan bayaran tertinggi di sepakbola Eropa, Van Dijk mungkin perlu menerima pemotongan gaji untuk mendapatkan kontrak baru.

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Menurut laporan yang sama, baik klub maupun sang pemain sepenuhnya terbuka terhadap berbagai kemungkinan bentuk kesepakatan akhir. Kedua pihak sama-sama bersedia memperpanjang kebersamaan luar biasa yang telah berlangsung selama 10 musim dan mencakup 387 penampilan.

Membimbing generasi berikutnya

Klub sangat menghargai kemampuan Van Dijk dalam membimbing anggota skuad yang lebih muda. Pemain muda yang tengah berkembang seperti Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni mendapat manfaat langsung dari pengalaman sang kapten di level tertinggi serta standar tinggi yang ia terapkan.

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Meski mempertahankan sang kapten sangat penting, Liverpool juga berupaya menyelesaikan persoalan lain di lini pertahanan. Negosiasi dengan Barcelona sudah berlangsung untuk mempermanenkan pemain pinjaman Araujo.

TEAMtalk menyebut biaya transfer akhir Araujo bahkan bisa lebih rendah daripada yang disepakati semula. Di sisi lain, klub sedang mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kontrak Joe Gomez, meski riwayat cederanya yang panjang tetap menjadi faktor penting dalam pembahasan.

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Menatap masa depan

Untuk saat ini, masa depan Van Dijk tidak dianggap sebagai kekhawatiran mendesak di Anfield. Sejumlah sumber mengindikasikan bahwa peninjauan serius atas situasi kontraknya secara resmi akan dimulai saat klub memasuki tahun 2027.

Kedua pihak tetap tenang menghadapi situasi saat ini dan terus menjalin komunikasi terbuka. Perpanjangan kontrak jangka pendek tampak menjadi hasil yang sangat mungkin terwujud menjelang tahun baru.