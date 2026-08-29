Mantan kapten itu sampai hari ini masih tidak habis pikir bagaimana Liverpool melepas Neco Williams ke Nottingham Forest pada musim panas 2022 dengan nilai sekitar 20 juta euro. Gerrard, yang pada Sabtu bertugas sebagai analis untuk TNT Sports dalam duel Premier League antara Liverpool dan Nottingham, benar-benar terpukau melihat perkembangan mantan pemain Liverpool itu. Menurutnya, Williams merepresentasikan tipe pemain yang diinginkan di klub papan atas.

"Pemain ini berlatih sama seperti cara dia bermain. Dia datang ke latihan setiap pagi dan melakukan segalanya dengan benar. Dia sangat profesional dan seorang pemenang sejati. Dia sangat agresif, luar biasa ambisius, dan kompetitif. Kami memang sudah mengetahui bakatnya", puji Gerrard. Ia bekerja sebagai pelatih junior di Liverpool dari 2017 hingga 2018 dan karena itu sangat mengenal Williams.

Steven Gerrard menyesali kepergian Neco Williams: "Liverpool seharusnya mempertahankannya"

Dalam pandangan legenda klub itu, Williams juga masih jauh dari batas maksimal potensinya. "Jika Anda menggabungkan bakatnya dengan semua kualitas ini, Anda bisa bermain di level ini di Premier League - dan juga bertahan secara konsisten di level ini", jelas mantan pemain tim nasional Inggris tersebut.

Kesimpulan Gerrard pun sangat tegas: "Bagi saya, dia adalah bek sayap yang luar biasa. Dan saya benar-benar tidak mengatakannya begitu saja - dan saya ingin meminta maaf kepada para fans Nottingham Forest: menurut saya, Liverpool seharusnya mempertahankannya."

Williams pernah menimba ilmu di akademi muda The Reds dan menjalani debutnya di tim utama pada 2020 di bawah Klopp. Namun, karena persaingan yang sangat ketat, pemain asal Wales itu tidak mampu menetapkan dirinya secara permanen sebagai pemain inti di Anfield. Pada Januari 2022, ia lebih dulu dipinjamkan ke FC Fulham, sebelum Liverpool akhirnya berpisah dengannya secara permanen beberapa bulan kemudian.

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Neco Williams mencatatkan 33 penampilan untuk Liverpool

Setelah itu, Williams mendapatkan peran yang jauh lebih penting di Nottingham Forest dan dengan cepat menjadi pemain inti. Secara keseluruhan, ia hanya mencatatkan 33 pertandingan kompetitif untuk Liverpool. Bersama Forest, ia mencapai semifinal Liga Europa pada 2026, tetapi gagal melaju ke final.

Pada Sabtu, akhirnya terjadi pertemuan kembali dengan klub lamanya: Williams berada di lapangan untuk Nottingham melawan Liverpool. Di sisi lain, Milos Kerkez bermain sebagai bek kiri untuk The Reds, tetapi tidak menjalani hari yang terlalu istimewa.

Williams masih terikat kontrak jangka panjang dengan Nottingham hingga 2029. Meski demikian, saat ini beredar rumor mengenai kemungkinan kepergiannya. Pemain berusia 25 tahun itu dikaitkan dengan Tottenham Hotspur, tetapi ia tidak mau menanggapi hal tersebut: "Saya fokus pada tempat saya berada hari ini - dan itu adalah Forest. Saya tidak bisa berbuat lebih dari itu", katanya kepada TNT Sports.