Liverpool secara resmi mengonfirmasi pengganti Arne Slot tiga hari setelah pemecatannya

Andoni Iraola menjadi pelatih baru Liverpool, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Selasa. Jurnalis transfer asal Italia itu telah melaporkan pada akhir pekan lalu bahwa pelatih asal Spanyol tersebut adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Arne Slot.

Pada Sabtu sore, Slot tiba-tiba dipecat oleh Liverpool. Pria kelahiran Bergentheim itu diberi ucapan terima kasih atas jasanya dan menerima delapan juta euro dari The Reds.

Tak lama kemudian, Iraola muncul sebagai kandidat yang paling tepat untuk menggantikan Slot. Musim lalu, ia membuat gebrakan besar bersama Bournemouth. Klub tersebut bahkan berhasil lolos ke kompetisi Eropa.

Iraola telah melakukan pembicaraan dengan beberapa klub dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih asal Spanyol itu berbicara dengan Crystal Palace, AC Milan, dan Bayer Leverkusen.

Akhirnya, pria asal Spanyol ini memilih Liverpool. Ia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 di Anfield Road.

Iraola memulai karier kepelatihannya di AEK Larnaca. Melalui CD Mirandés dan Rayo Vallecano, ia bergabung dengan Bournemouth pada 2023. Kini, ia meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Liverpool.