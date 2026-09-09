Liverpool mengawali Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Atlético Madrid. Tim asuhan Andoni Iraola sempat tertinggal lebih dulu di Anfield melalui Marcos Llorente, tetapi membalikkan keadaan sepenuhnya berkat gol Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister.

Virgil van Dijk menjadi satu-satunya pemain Belanda yang tampil sebagai starter untuk Liverpool, sementara Jeremie Frimpong dan Ryan Gravenberch masuk sebagai pemain pengganti. Cody Gakpo absen karena cedera ringan.

Liverpool memulai pertandingan dengan kuat dan sudah mendapatkan peluang dalam semenit lewat Isak, yang melepaskan tembakan melebar setelah menerima umpan dari Szoboszlai. Atlético juga cepat memberikan ancaman melalui Julián Álvarez. Szoboszlai sempat jatuh di area penalti, tetapi wasit Davide Massa tepat tidak memberikan penalti.

Pada menit ke-14, Bradley Barcola dihentikan Jan Oblak, tetapi tiga menit kemudian gol pembuka justru lahir di ujung lapangan lainnya. Llorente memanfaatkan ruang di pertahanan Liverpool, lolos dari kawalan Milos Kerkez dan dengan tenang menaklukkan Alisson untuk membawa tim tamu unggul 0-1.

Setelah itu Atlético tetap berbahaya saat melakukan transisi dan melihat tembakan jarak jauh Álvarez hanya bisa dihentikan Alisson dengan susah payah. Liverpool kemudian semakin dominan menguasai jalannya laga dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Wirtz, tetapi Oblak melakukan penyelamatan gemilang atas upayanya.

Lima menit sebelum turun minum, gol 1-1 yang pantas didapat Liverpool akhirnya datang. Oblak lebih dulu menggagalkan percobaan Barcola, lalu Liverpool melanjutkan serangan dan Szoboszlai menerima bola di jalur larinya setelah umpan tumit indah dari Araujo sebelum menyelesaikannya dengan meyakinkan.

Selepas jeda, Liverpool langsung melanjutkan momentum itu. Barcola sempat melepaskan tembakan melebar tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi pada menit ke-50 Mac Allister benar-benar mencetak gol ketika tembakannya dari tepi kotak penalti menembus kerumunan pemain dan membuat Oblak tak berdaya: 2-1.

Iraola memasukkan Frimpong menggantikan Barcola setelah satu jam pertandingan berjalan dan sepuluh menit kemudian Gravenberch juga masuk menggantikan pencetak gol Mac Allister. Atlético masih menekan pada fase akhir pertandingan, tetapi Álvarez kembali digagalkan Alisson.

Meski begitu, Liverpool tetap menjadi tim yang lebih dominan hingga akhir laga. Frimpong sempat mengira dirinya mencetak gol 3-1 lewat bola rebound pada menit-menit akhir, tetapi dianulir karena offside. Dengan demikian, skor tetap 2-1 dan tuan rumah mengamankan tiga poin di Anfield.







