Liverpool sangat mengecewakan dan untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan kehilangan poin

Liverpool bermain imbang melawan Fulham pada Sabtu sore dalam pertandingan yang sangat mengecewakan. Di Anfield, kedua tim gagal mencetak gol: 0-0.

Di kubu Liverpool, ada dua pemain Belanda yang tampil sejak menit awal, yakni Virgil van Dijk dan Ryan Gravenberch. Jeremie Frimpong dan Cody Gakpo harus puas memulai laga dari bangku cadangan, meski keduanya masuk ke lapangan pada babak kedua. Gakpo melakukannya sebagai penyerang sayap kanan. Di kubu Fulham, Kenny Tete juga masuk sebagai pemain pengganti.

Tim asuhan Andoni Iraola kesulitan untuk benar-benar mengendalikan pertandingan. Peluang tetap tercipta melalui Alexander Isak (tembakan melebar) dan Víctor Muñoz, tetapi di sisi lain Liverpool beberapa kali beruntung.

Alisson Becker memutuskan memberi umpan kepada Gravenberch di depan kotak penaltinya sendiri saat berada di bawah tekanan penuh. Situasi itu nyaris berakhir fatal: Gonzalo García melepaskan tembakan, tetapi Jérémy Jacquet yang tampil solid menyapu bola dari garis gawang. Antonee Robinson juga sempat berada dalam posisi berbahaya, tetapi pemain Amerika Serikat itu menanduk bola melebar.

Liverpool menyadari bahwa setelah jeda mereka harus tampil berbeda, tetapi permainan the Reds tetap sangat tersendat. Pemain pengganti Gakpo dan Frimpong tidak banyak bisa mengubah keadaan itu.

Pada fase akhir pertandingan, Fulham bahkan mungkin lebih layak meraih kemenangan. Joshua King memaksa Alisson melakukan penyelamatan luar biasa, tetapi gol tak kunjung tercipta. Isak kemudian mendapatkan peluang sundulan sangat besar pada masa injury time, tetapi bola hasil upayanya melintas tipis di samping gawang.

Bagi Liverpool, ini sudah menjadi hasil imbang ketiga mereka pada musim Premier League ini. Mereka baru menang pekan lalu saat menghadapi Ipswich Town (0-2). Bagi Fulham, ini adalah poin pertama mereka musim ini.