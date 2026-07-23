Klub Liverpool percaya diri dengan kemampuannya mengalahkan Arsenal dalam perburuan untuk mendatangkan Bradley Barcola, bintang Paris Saint-Germain, yang nilainya ditaksir sekitar 100 juta pound sterling.

Arsenal menempatkan Barcola dalam daftar targetnya di bursa transfer, setelah kalah dalam perburuan untuk mendatangkan Morgan Rogers, yang bergabung dengan Chelsea dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai 117 juta pound sterling.

Namun, surat kabar "The Sun" mendapatkan informasi bahwa Liverpool saat ini memimpin perburuan untuk mendatangkan Barcola, yang juga menjadi incaran Bayern Munich.

Liverpool mencari kesepakatan lini serang berkelas kakap, menyusul kepergian bintang gaek Mohamed Salah.

Liverpool sebelumnya sudah gagal mendatangkan Yan Diomande, yang tengah bersiap pindah ke Paris Saint-Germain dari Leipzig.

Tak diragukan lagi, kedatangan Diomande ke ibu kota Prancis itu berarti sang juara Eropa bisa merelakan Barcola, yang menampilkan level istimewa bersama timnas Prancis dalam perjalanan mereka menuju semifinal Piala Dunia.

Kontrak Barcola, yang berusia 23 tahun, hanya menyisakan dua tahun lagi bersama Paris Saint-Germain, dan ia tampak siap menjalani tantangan baru dalam kariernya.

Paris Saint-Germain juga membutuhkan dana segar di tengah upayanya mendatangkan gelandang Monaco, Maghnes Akliouche, yang berusia 24 tahun, dan nilainya ditaksir sekitar 43 juta pound sterling.

Liverpool sebelumnya telah merampungkan kesepakatan mendatangkan winger Spanyol, Victor Munoz, dari Osasuna dengan mahar 34,5 juta pound sterling, dan Jeremie Frimpong juga akan bergabung dengan tim ini setelah kesepakatan kepindahannya dari Rennes disetujui pada Januari lalu senilai 55 juta pound sterling.