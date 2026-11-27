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Liverpool dilaporkan ikut bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan bek kiri Newcastle United, Lewis Hall. Namun, transfer tersebut membutuhkan biaya di atas £66 juta (€79 juta/$86 juta), yang akan menjadi rekor dunia untuk seorang bek sayap. Kedua rival Liga Primer itu terus memantau situasi pemain internasional Inggris tersebut sembari menyusun rencana untuk bursa transfer mendatang.

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Liverpool cari tahu situasi Hall

Menurut TEAMtalk, Liverpool telah menghubungi sejumlah pihak agar tetap mendapat informasi jika muncul peluang merekrut Hall dari Newcastle. Pemain berusia 22 tahun itu santer dikaitkan dengan transfer besar ke United pada musim panas sebelum meneken kontrak baru dengan klub yang didukungnya sejak kecil pada September hingga 2031. Namun, Newcastle tetap bersikeras bahwa pemain andalannya itu tidak dijual.

United tetap berminat memperkuat lini belakang

Kegagalan sebelumnya tidak mengurangi ketertarikan United kepada mantan pemain akademi Chelsea tersebut. Pelatih kepala baru di Old Trafford, Mauricio Pochettino, bertekad membenahi lini belakang yang rapuh. Kebutuhan itu semakin jelas setelah kekalahan telak 4-0 di Anfield Minggu lalu , sehingga klub tetap aktif mencari pemain bertahan papan atas .

Sementara itu, Hall telah menjadi pemain kunci dalam tim asuhan Matthias Jaissle di St James' Park dan terus tampil gemilang di level internasional bersama Inggris di bawah Thomas Tuchel. Laporan tersebut menyebut perkembangan pesatnya sebagai alasan Newcastle bertekad menolak pendekatan dari klub lain, kecuali jika datang tawaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Liverpool pertimbangkan pengganti Kerkez

Masuknya Liverpool dalam persaingan membuka kemungkinan perebutan Hall antara dua rival terbesar di Inggris. Para petinggi yang menangani perekrutan pemain di Anfield dikabarkan khawatir dengan minimnya perkembangan Milos Kerkez sejak pemain internasional Hungaria itu tiba di Merseyside dari Bournemouth melalui transfer senilai £40 juta pada 2025.

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Meski pemain berusia 23 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak atas United pada Minggu, konsistensi dan perkembangannya secara keseluruhan membuat petinggi klub mempertimbangkan peningkatan kualitas di posisi bek kiri untuk jangka panjang. Berkat statusnya sebagai pemain lokal, rekam jejaknya di Liga Primer, serta reputasinya sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya, Hall kini menjadi target impian Liverpool, di depan Daniel Svensson dari Borussia Dortmund.

Perebutan pada musim panas tampak mungkin terjadi

Saat ini, belum banyak indikasi bahwa tawaran resmi akan diajukan pada Januari. Persaingan serius antara Liverpool dan United jauh lebih mungkin terjadi pada musim panas mendatang. Untuk sekarang, Hall akan tetap fokus membantu Newcastle melangkah maju di bawah Jaissle sambil mengukuhkan tempatnya dalam skuad Inggris asuhan Tuchel. Kedua rival Liga Primer itu akan terus memantau perkembangannya dengan saksama dalam beberapa bulan mendatang sebelum memutuskan apakah akan menguji keteguhan Newcastle.