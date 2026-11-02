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Liverpool secara mengejutkan mempertimbangkan untuk membawa Trent Alexander-Arnold kembali ke Anfield setelah sang bek menjalani masa sulit di Real Madrid. Pemain timnas Inggris itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di bawah Jose Mourinho, sehingga muncul rumor bahwa ia bisa kembali ke Premier League paling cepat pada Januari.

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Liverpool pertimbangkan peminjaman mengejutkan untuk memulangkan Alexander-Arnold

Menurut media Spanyol Cadena SER, Liverpool tengah mempertimbangkan tawaran peminjaman yang berani untuk membawa Alexander-Arnold kembali ke Anfield pada musim dingin ini. Pemain berusia 28 tahun itu kesulitan mendapat menit bermain sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2025 dengan harga murah, £8,5 juta.

Saat ini, ia menjadi bek kanan pilihan ketiga Mourinho. Dalam laga terakhir Madrid melawan Barcelona yang berakhir 2-1, ia dan Denzel Dumfries duduk di bangku cadangan karena Mourinho lebih memilih gelandang Federico Valverde. Alexander-Arnold baru mencatatkan tujuh penampilan dan satu assist musim ini, sementara Chelsea juga dilaporkan telah menunjukkan ketertarikan kepada pemain timnas Inggris yang telah mengoleksi 36 penampilan tersebut. Namun, kepergian sementara kemungkinan akan mensyaratkan klausul wajib beli, mengingat Madrid ingin meraih keuntungan dari pemain yang nilai pasarnya melonjak menjadi £51 juta.

Mourinho puji kualitas teknik Alexander-Arnold

Meski jarang mendapat kesempatan di Bernabeu, Alexander-Arnold diberi kesempatan langka dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander pada Minggu. Mourinho menjelaskan bahwa kemampuan bek kanan itu dalam mengolah bola memang dibutuhkan timnya untuk menembus pertahanan lawan.

“Saya memainkan Trent, yang sudah cukup lama tidak tampil dalam pertandingan, karena saya melihat kualitas tekniknya akan membantu kami mengalirkan bola dari belakang,” ungkap pelatih asal Portugal itu seusai pertandingan.

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Mourinho sangat terkesan dengan penampilan sang bek saat kembali berlaga, seraya menambahkan: “Meski sempat lama tidak bermain, ia tampil sangat baik dan seimbang. Saya sangat senang, dan saya pikir para pemain merasa bahwa kami sedang menjalani periode yang bagus.”

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Real Madrid menatap masa depan

Meski Marca menyebut Alexander-Arnold tidak secara aktif berupaya memaksakan kepindahan dari ibu kota Spanyol, prospek jangka panjangnya di bawah Mourinho tetap suram. Real Madrid sudah mengamati calon pemain untuk memperkuat skuad, dengan Pedro Porro dari Tottenham muncul sebagai target utama, meski mereka menghadapi persaingan ketat dari Barcelona.

Dengan usia sang bek kini 28 tahun, petinggi Madrid dilaporkan menilai ia tidak memiliki masa depan jangka panjang di klub setelah Januari 2027. Kepindahan permanen kembali ke Liga Primer Inggris pada akhirnya bisa menguntungkan semua pihak, asalkan ketentuan finansialnya sesuai dengan valuasi Madrid.

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Bursa transfer Januari krusial bagi semua pihak

Alexander-Arnold kini harus melanjutkan penampilan apiknya saat melawan Racing Santander agar bisa kembali menjadi pilihan reguler dalam susunan pemain inti Mourinho. Namun, dengan bursa transfer Januari yang kian dekat, Liverpool dan Chelsea akan terus memantau situasinya. Jika menit bermainnya di Spanyol tetap terbatas, ia bisa segera kembali ke sepakbola Inggris.