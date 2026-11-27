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Liverpool dikabarkan merencanakan bursa transfer musim panas yang ambisius dengan gelandang Bayern Munich Jamal Musiala dan penyerang Monza Gustavo Varela sebagai incaran utama. Liverpool siap menjajaki transfer mahal untuk pemain timnas Jerman itu jika ia membuktikan kebugarannya. Mereka juga berada dalam posisi bagus untuk mengejar penyerang yang tampil mengejutkan di Serie A tersebut.

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Liverpool incar transfer ambisius pada musim panas

Menurut Football Insider, Liverpool siap menjajaki transfer Musiala pada musim panas, selain menaruh minat pada sensasi Monza, Varela . Laporan di Jerman menyebut gelandang Bayern berusia 23 tahun itu memiliki klausul pelepasan yang mulai berlaku musim panas mendatang, membuat klub-klub yang sudah lama meminatinya bersiaga. Namun, sejumlah sumber memperingatkan bahwa transfer itu akan "sangat mahal", sehingga Liverpool perlu melihatnya membuktikan kebugarannya terlebih dahulu.

Bayern khawatir soal masa depan Musiala

Musiala menjalani musim yang sulit setelah mengalami kondisi neurologis yang sesekali menyebabkan kejang saat pertandingan. Meski sering tampil untuk Jerman di Piala Dunia pada musim panas, ia baru sekali menjadi starter di Bundesliga musim ini, sementara Bayern berupaya membantunya mencari akar masalah tersebut.

Laporan itu menyebut klub raksasa Bundesliga tersebut "khawatir" soal masa depan Musiala dan masih ragu apakah ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Dengan kontrak "bernilai sangat besar" di Munich, klub khawatir harus membayar gaji tinggi kepada pemain yang jarang tersedia. Hal ini memicu perdebatan kontroversial di sepak bola Jerman yang dipantau ketat oleh Liverpool.

Penyerang Monza menarik perhatian Liverpool

Selain mengejar Musiala, Liverpool juga mendapat sinyal positif dalam upaya mencari tambahan pemain untuk lini serang di Italia. Media tersebut mengungkapkan bahwa klub Liga Primer itu berada dalam posisi bagus untuk "membujuk" penyerang Monza berusia 21 tahun, Varela, pindah ke Anfield musim panas mendatang.

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Varela muncul sebagai kejutan di Serie A pada musim 2026-27, dengan torehan impresif 11 gol dalam 11 penampilan pertamanya di liga. Liverpool sudah memantau ketat perkembangan pesatnya. Sejumlah sumber mengindikasikan Monza kemungkinan bersedia mempertimbangkan penjualan pada akhir musim, meski klub Italia itu tidak akan melepas pemain andalannya dengan harga murah.

Kebugaran dan performa akan menentukan

Beberapa bulan ke depan akan menentukan bagi kedua incaran tersebut saat Liverpool menyusun rencana perekrutan untuk musim panas. Bayern meyakini masalah kesehatan Musiala yang berkelanjutan akan membuat klub-klub besar enggan merekrutnya, sehingga Liverpool menunggu tanda-tanda perbaikan yang jelas sebelum mengajukan tawaran. Sementara itu, Monza siap menaikkan valuasi Varela jika ketajamannya di Serie A terus berlanjut.