Liverpool Masuk Dalam Nominasi Penghargaan Laureus

Keberhasilan juara Liga Champions dan melakukan comeback fenomenal atas Barcelona bikin Liverpool masuk nominasi Laureus Awards.

masuk di daftar nominasi untuk kategori Team of the Year dan Comeback of the Year dalam penghargaan Laureus World Sports.

Seperti diketahui, pasukan Jurgen Klopp sukses mengangkat trofi Liga Champions pada musim lalu dengan mengalahkan Hotspur di partai puncak.

Selain itu, The Reds juga melakukan comeback fenomenal pada musim lalu dengan menyingkirkan di semi-final UCL setelah tertinggal 3-0 di leg pertama untuk kemudian menumpas raksasa Spanyol itu 4-0 di pertemuan kedua.

Kategori Team of The Year akan diperebutkan oleh enam tim, termasuk Liverpool berkat kejayaan mereka di kompetisi tertinggi antarklub terbaik Eropa itu.

Sementara comeback fenomenal klub Merseyside atas Barca menjadikan mereka berada dalam daftar nominasi peraih Comeback of The Year.