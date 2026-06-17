Liverpool merebut transfer senilai 40 juta euro; setengah dari nilai transfer tersebut akan diberikan kepada Real Madrid

Bukan Newcastle United, melainkan Liverpool yang berhasil merekrut Víctor Muñoz. Pakar Transfermarkt, Fabrizio Romano, menulis bahwa The Reds berhasil menggagalkan upaya Newcastle dalam kesepakatan tersebut. Saat ini hanya detail-detail terakhir yang sedang dibahas sebelum kesepakatan tersebut diumumkan ke publik.

Muñoz tampil sangat mengesankan bersama Osasuna musim lalu. Pemain sayap kiri berusia 22 tahun ini, yang memiliki kontrak di Pamplona hingga pertengahan 2030, mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist dalam musim pertamanya sekaligus satu-satunya di sana.

Muñoz dikenal karena kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan ketajamannya dalam mencetak gol, yang membuatnya diminati banyak pihak. Newcastle sempat terlihat akan merekrutnya, namun gagal mencapai kesepakatan definitif.

Liverpool justru bersedia membayar klausul pelepasan sebesar empat puluh juta euro, dan hal itulah yang kini menjadi penentu. Liverpool juga telah mencapai kesepakatan dengan Muñoz, yang akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2032.

Pada musim panas 2025, Muñoz pindah dari Real Madrid ke Osasuna dengan biaya transfer sebesar lima juta euro. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setengah dari nilai transfer (20 juta euro) akan diserahkan kepada Real Madrid.

Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Newcastle, yang melihat Muñoz sebagai pengganti Anthony Gordon yang telah hengkang ke FC Barcelona. Di Liverpool, Muñoz akan bersaing dengan pemain seperti Cody Gakpo.

Muñoz melakukan debutnya untuk tim nasional Spanyol pada bulan Maret dan juga dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia oleh pelatih nasional Luis de la Fuente. Pemain yang telah dua kali membela tim nasional ini tetap duduk di bangku cadangan pada pertandingan pembuka melawan Cape Verde.