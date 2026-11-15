Bagikan Ikuti GOAL di Google

Liverpool ikut bersaing untuk merekrut bek tengah Lens yang sangat dinilai tinggi, Ismaelo Ganiou, setelah Crystal Palace, yang tengah kesulitan di Liga Primer Inggris, gagal mendapatkannya pada musim panas. Setelah tampil mengesankan saat menembus Ligue 1 musim lalu, bek berusia 21 tahun itu memilih bertahan di Prancis dan menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2030.

Iklan

Liverpool incar pemain sensasional Ligue 1

Laporan dari Football Insider mengungkapkan bahwa klub raksasa asal Merseyside itu ingin merekrut bek muda tersebut setelah penampilan gemilangnya di kasta tertinggi sepakbola Prancis. Crystal Palace sebelumnya berupaya memboyong pemain timnas senior Burkina Faso dan timnas junior Prancis itu ke Selhurst Park pada bursa transfer musim panas. Meski petinggi Crystal Palace berharap ia akan mengikuti mantan pelatih Lens, Pierre Sage, ke London selatan, bek tengah itu menolak kepindahan tersebut dan menandatangani kontrak baru pada Agustus, sebelum Sage dipecat pekan ini.

Penjualan pemain yang tertunda menggagalkan upaya perekrutan pada musim panas

Kegagalan mendapatkan bek tersebut menjadi bagian dari perombakan lini pertahanan Palace yang penuh gejolak selama setahun terakhir, dengan Marc Guehi dan Maxence Lacroix sama-sama hengkang dengan nilai transfer gabungan £72 juta.

Berbicara dalam podcast Transfer Insider milik Football Insider tentang bagaimana Crystal Palace kehilangan kesempatan itu, jurnalis Callum O'Connell menjelaskan: “Saya rasa itu [ketertarikan Liverpool] akan menjadi kabar yang cukup membuat frustrasi siapa pun yang mengikuti Crystal Palace.

“Pierre Sage ingin mendatangkannya pada musim panas, ingin membawanya bersama dirinya ke Palace.

Iklan Iklan

“Pada akhirnya Palace gagal mendapatkannya. Mereka menunggu penjualan Maxence Lacroix, dan itu mungkin tidak terjadi secepat yang mereka harapkan.

Topik Terkait

“Ganiou akhirnya menandatangani kontrak baru di Lens. Jadi, dia pemain yang gagal mereka dapatkan, pemain yang benar-benar lepas dari genggaman mereka.”

Rekrutan sementara tak mampu membantu Crystal Palace yang kesulitan

Meski memperoleh dana besar dari penjualan Guehi dan Lacroix, klub asal London selatan itu memilih untuk tidak mengeluarkan biaya transfer demi mendatangkan pengganti permanen pada bursa musim panas. Sebagai gantinya, petinggi klub di Selhurst Park merekrut mantan bek Arsenal Takehiro Tomiyasu dengan status bebas transfer, sementara Axel Disasi dan Honest Ahanor didatangkan dengan status pinjaman.

Iklan

Langkah sementara itu berakibat buruk pada bulan-bulan awal musim ini. Palace saat ini terpuruk di dasar klasemen Liga Primer Inggris setelah kebobolan 24 gol dalam sepuluh pertandingan pertama mereka, jumlah terbanyak di liga. Catatan pertahanan yang buruk itu pada akhirnya membuat Sage kehilangan pekerjaannya.

Calon pelatih baru menghadapi perombakan pada Januari

Thomas Frank kini tampaknya akan menggantikan Sage sebagai pelatih di Selhurst Park, dengan memperkuat lini belakang yang rapuh menjadi prioritas paling mendesak bagi pelatih asal Denmark itu. Karena skuad saat ini tidak memiliki cukup opsi internal untuk mengatasi masalah pertahanan mereka, petinggi klub diperkirakan akan mendukung pelatih baru mereka di bursa transfer Januari. Dengan kerugian finansial akibat degradasi dari Liga Primer Inggris jauh lebih besar daripada biaya mendatangkan pemain baru, Palace harus mencari pemain lain sementara Liverpool mengejar Ganiou.