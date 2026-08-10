Liverpool secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Ronald Araújo. Bek berusia 27 tahun itu dipinjam selama satu musim dari Barcelona, dengan The Reds tidak perlu membayar biaya peminjaman, tetapi menanggung penuh gaji pemain Uruguay tersebut.

Liverpool juga menyepakati opsi pembelian dalam perjanjian dengan Barcelona. Menurut Fabrizio Romano dan The Athletic, klub papan atas Inggris itu bisa merekrut Araújo secara permanen dengan nilai 55 juta euro.

Araújo akan mengenakan nomor punggung 33 di klub barunya dan menyambut transfernya dengan antusias. "Saya tidak sabar untuk memulai. Saya sangat senang dan antusias berada di sini."

Bek tersebut terkesan dengan status klub barunya. "Ini adalah klub luar biasa dengan sejarah yang kaya. Saya menantikan untuk bertemu rekan-rekan setim saya dan mulai bermain. Saya sangat termotivasi dan benar-benar menantikannya."

Menurut Araújo, kepindahannya ke Liverpool datang pada momen yang tepat dalam kariernya, setelah ia terpinggirkan di Barcelona. "Saya pikir langkah ini memang diperlukan bagi saya. Begitu saya mendengar Liverpool tertarik, semuanya bergerak sangat cepat," kata Araújo. "Transfer ini datang pada waktu yang tepat. Saya tidak sabar untuk memulainya."

Araújo terikat kontrak dengan Barcelona sejak 2018, yang saat itu membayar 4,7 juta euro kepada klub Uruguay, Boston River. Sejak saat itu, pemain berkaki dominan kanan tersebut mencatatkan 213 pertandingan resmi untuk klub Catalunya itu dan memenangi tiga gelar liga, tiga Piala Super Spanyol, serta dua kali trofi piala domestik.

Di bawah pelatih Hansi Flick, Araújo musim lalu tidak terjamin mendapat tempat di starting XI.