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Liverpool telah mengambil keputusan tegas soal masa depan winger remaja Rio Ngumoha menyusul laporan terbaru bahwa Bayern Munich sedang menyiapkan tawaran senilai €70 juta (£58 juta). Meski juara Bundesliga itu telah berdiskusi dengan saudara laki-laki pemain berusia 18 tahun tersebut mengenai kepindahan pada 2027 untuk menjadi pelapis Luis Diaz, petinggi Liverpool menolak menjualnya.

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Liverpool menolak peluang meraih keuntungan transfer besar

Menurut TEAMtalk, Liverpool tidak akan mempertimbangkan penjualan Ngumoha dalam keadaan apa pun, meski melepasnya akan menghasilkan keuntungan besar dari biaya dasar transfer sebesar £2,8 juta yang semula mereka bayarkan. Diberi peran lebih besar di skuad oleh pelatih kepala Andoni Iraola musim ini, penyerang berusia 18 tahun itu sudah tampil dalam 13 dari 15 pertandingan klub di semua kompetisi. Bayern sebelumnya gagal mendapatkan pemain muda tersebut pada musim panas lalu sebelum merekrut penyerang serbabisa Ismael Saibari sebagai gantinya.

Juara Jerman terus memburu pemain sayap

Menjelaskan bahwa Bayern Munich tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat sang pemain setelah gagal merekrutnya pada musim panas lalu, jurnalis Jerman Christian Falk menulis: "Seperti yang kita tahu, Bayern telah berupaya keras mencari opsi di sayap kiri. Kami membahas Bradley Barcola, yang pernah mereka hubungi [musim panas lalu], dan mereka juga berhubungan dengan talenta muda Liverpool [Ngumoha].

"Ada pembicaraan, saudara laki-lakinya berbicara dengan FC Bayern, tetapi situasinya sulit bagi Bayern Munich. Tidak jelas apakah Liverpool akan menjualnya atau tidak. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Jadi, Anda bisa melihat bahwa para pengambil keputusan di klub merasa dia akan menjadi opsi yang sangat bagus bagi Bayern Munich. Itulah sebabnya Ngumoha masih masuk daftar incaran Bayern. Pada akhirnya, mereka harus memilih Ismael Saibari.

"Merekrut Rio akan lebih rumit, jadi mereka memilih untuk menuntaskan transfer yang relatif lebih mudah di antara keduanya. Namun, Bayern masih berbicara dengan pihak Ngumoha, dan dia bisa menjadi opsi pada musim panas nanti."

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Para petinggi Liverpool tetap teguh pada pendirian

Meski spekulasi yang beredar dalam 48 jam terakhir mengisyaratkan juara Jerman itu siap menguji keteguhan Liverpool dengan tawaran bernilai besar, para petinggi klub Merseyside tersebut tetap bersikeras bahwa remaja itu tidak dijual.

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Menjabarkan sikap tegas klub Liga Primer tersebut pada Jumat sebelumnya, sumber internal TEAMtalk Fraser Fletcher menjelaskan: "Sumber-sumber di Liverpool telah menegaskan bahwa klub tidak berniat menjual remaja yang dinilai sangat berbakat, Rio Ngumoha, meski ia dikaitkan dengan Bayern Munich dan dipantau raksasa-raksasa Eropa lainnya.

"Sumber-sumber yang dekat dengan klub menegaskan bahwa pemain berusia 18 tahun itu mendapat penilaian sangat tinggi di Anfield dan dipandang sebagai talenta luar biasa yang mampu berkembang menjadi pemain kunci bagi Liverpool serta salah satu yang terbaik di Eropa."

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Kontrak baru yang lebih baik segera rampung

Alih-alih mempertimbangkan tawaran dari klub-klub luar negeri yang berminat, Liverpool melanjutkan rencana untuk mengikat Ngumoha dengan kontrak baru bernilai besar yang mencerminkan perannya yang kian penting di bawah Iraola. Perkembangan positif telah dicapai dalam pembicaraan antara para petinggi klub dan perwakilan sang pemain sayap. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa kesepakatan penuh untuk mengamankan masa depan jangka panjangnya di Anfield bisa dirampungkan paling cepat pada jeda internasional November mendatang.