Liverpool mengakhiri ketidakpastian dan hampir mencapai kesepakatan baru

Liverpool akan memperpanjang kontrak Ibrahima Konaté yang akan berakhir. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kontrak tersebut belum ditandatangani, namun negosiasi berjalan lancar.

Bek berusia 26 tahun ini masih terikat kontrak hingga musim panas 2026. Kemungkinan Konaté hengkang dari Liverpool tanpa biaya transfer memang nyata, namun ketidakpastian tersebut tampaknya kini akan berakhir.

Liverpool membayar biaya transfer yang cukup besar untuk pemain internasional Prancis ini pada musim panas 2021. Juara bertahan saat itu mentransfer 40 juta euro ke RB Leipzig.

Awalnya, Konaté belum selalu menjadi starter di bawah asuhan Jürgen Klopp, namun seiring berjalannya waktu, ia berkembang menjadi bek tengah yang penting di samping Virgil van Dijk.

Bek tengah ini telah tampil dalam 175 pertandingan untuk The Reds dan mencetak tujuh gol. Musim ini pun, jumlah penampilannya sudah mencapai 43 pertandingan.

Real Madrid tampaknya sangat tertarik pada jasa Konaté selama bertahun-tahun. Los Blancos dilaporkan telah mengajukan beberapa tawaran kontrak kepada sang bek, namun tawaran tersebut ditolak pada saat itu.

Pada bulan November, Real Madrid mundur dari negosiasi, sehingga Liverpool dapat melanjutkan pembicaraan kontrak. Tim yang saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier ini yakin bahwa kontrak akan segera ditandatangani.