Liverpool mengajukan tawaran fantastis sebesar 100 juta euro untuk pemain yang berlaga di Piala Dunia

Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar seratus juta euro untuk Yan Diomande. Hal ini dilaporkan oleh Sky Deutschland dan Fabrizio Romano. Namun, klub asal pemain sayap kiri berusia 19 tahun tersebut, RB Leipzig, telah menolaknya.

Diomande sudah lama dikaitkan dengan Liverpool. Namun, kini klub asal Inggris tersebut akhirnya mengajukan tawaran pertama.

Total tawaran tersebut mencapai sekitar seratus juta euro: berupa pembayaran tunai sebesar sembilan puluh juta euro, ditambah sepuluh juta euro dalam bentuk bonus.

Seandainya Leipzig menerima tawaran tersebut, Diomande akan menempati posisi ketiga dalam daftar pemain termahal yang dibeli Liverpool, setelah Alexander Isak (145 juta euro) dan Florian Wirtz (125 juta euro).

Namun, klub Jerman tersebut telah menolak tawaran tersebut. Leipzig menargetkan jumlah sekitar 120 juta euro dan memperkirakan bahwa lebih banyak klub, termasuk Paris Saint-Germain, akan ikut bersaing untuk mendapatkan pemain internasional Pantai Gading tersebut, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia.

Liverpool diperkirakan akan segera mengajukan tawaran kedua. Klub asuhan pelatih Andoni Iraola ini juga sudah mengetahui persyaratan dan keinginan pribadi Diomande, dan memperkirakan hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah.

Leipzig mendatangkan Diomande dari CD Leganés tahun lalu dengan biaya 20 juta euro. Sejak itu, pemain berkaki kanan ini telah tampil dalam 36 pertandingan resmi untuk Leipzig: 13 gol, 10 assist.