Liverpool menetapkan harga: inilah yang harus diperoleh Cody Gakpo jika ia hengkang

Cody Gakpo belum memberi tahu Liverpool bahwa ia ingin hengkang. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Ben Jacobs. Pemain timnas Belanda tersebut santer dikaitkan dengan kemungkinan transfer. Meskipun Liverpool sudah memiliki angka tertentu dalam benaknya, klub tersebut tidak berniat untuk secara aktif menjualnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, menjadi jelas bahwa Gakpo mendapat minat serius dari beberapa klub papan atas, termasuk Tottenham Hotspur.

Jurnalis transfer Mounir Boualin melaporkan bahwa klub-klub dari Inggris, Spanyol, dan Jerman menunjukkan minat. Menurut sumbernya, penyerang tersebut juga dilaporkan memiliki keinginan untuk hengkang.

Jacobs menyeimbangkan gambaran tersebut. Jurnalis asal Inggris itu mengatakan pada Sabtu bahwa Gakpo belum memberi tahu Liverpool apa pun, dan bahwa raksasa Inggris itu tidak bersedia melepasnya. Mereka tidak akan secara aktif mencoba menjualnya.

Gakpo memiliki kontrak hingga 2030 dan dinilai oleh Transfermarkt sebesar enam puluh juta euro. Jika ia tetap ingin hengkang, Liverpool bersedia mendengarkan tawaran sekitar tujuh puluh juta euro.

Sebagai patokan, klub menggunakan angka - delapan puluh juta euro - yang dibayarkan FC Barcelona musim panas ini untuk Anthony Gordon, yang didatangkan dari Newcastle United.

Pemain yang telah 50 kali membela tim nasional ini bergabung dari PSV pada musim panas 2022 dengan biaya 42 juta euro. Sejak itu, ia telah bermain dalam 180 pertandingan untuk Liverpool, di mana ia mencetak 50 gol.