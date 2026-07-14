Liverpool membuka peluang bagi Slot untuk menjadi pelatih timnas Belanda

Surat kabar Belanda "De Telegraaf" mengungkap langkah-langkah serius yang diambil oleh klub Inggris Liverpool untuk membuka jalan bagi mantan pelatihnya, Arne Slot, agar dapat memimpin tim nasional sepak bola Belanda.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa manajemen klub Inggris tersebut sedang menyusun pengaturan khusus untuk memastikan mereka tidak kehilangan hak finansialnya jika pelatih asal Belanda itu menerima tawaran untuk memimpin tim nasional, setelah keputusan pemecatannya pada akhir musim lalu.

Slot, Kandidat Terkuat untuk Menggantikan Koeman

Arne Slot dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengambil alih tanggung jawab teknis timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman, yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan pelatih kepala setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar dengan cara yang menyakitkan, setelah kalah dari timnas Maroko melalui adu penalti, yang memicu gelombang kritik terhadap Koeman dan mendorongnya untuk mengajukan pengunduran diri.

Liverpool mengakhiri kerja sama dengan Slot

Sementara itu, klub Liverpool memutuskan untuk memberhentikan Arne Slot dari jabatannya sebagai pelatih tim utama setelah berakhirnya musim lalu, yang digambarkan sebagai musim yang mengecewakan setelah The Reds gagal meraih gelar apa pun.

Pengaturan Keuangan Cerdas yang Memuaskan Semua Pihak

Menurut laporan surat kabar "The Telegraph", Liverpool berencana menyusun pengaturan keuangan inovatif yang memastikan klub menerima kompensasi yang layak, sekaligus menjamin sang pelatih tidak mengalami kerugian finansial.

Rencana tersebut mencakup peningkatan gaji Slot selama tahun pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda menjadi jumlah yang sama dengan yang seharusnya ia terima jika tetap menjabat di Liverpool hingga akhir kontraknya.

Pengaturan ini berarti Slot tidak akan mengalami kerugian finansial akibat kepindahannya yang lebih awal, sekaligus akan menghemat dana besar bagi Liverpool yang semula harus dibayarkan kepada sang pelatih seandainya ia tetap bertahan hingga akhir kontraknya yang dijadwalkan pada musim panas 2027.