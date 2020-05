Liverpool Kembali Berlatih, Jurgen Klopp Kegirangan

Manajer Jurgen Klopp tak bisa menyembunyikan rasa girangnya setelah mengetahui timnya diizinkan berlatih, meski hanya berisikan grup-grup kecil dan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Liverpool di awal pekan ini sudah memulai sesi latihan secara terbatas sebagai persiapan untuk menyambut bergulirnya kembali Liga Primer Inggris, yang kemungkinan akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang. The Reds tentu sangat berharap liga bisa bergulir kembali.

Seperti diketahui, Liverpool tinggal berjarak dua kemenangan untuk meraih gelar liga pertama dalam 30 tahun terakhir. Namun, merebaknya pandemi virus corona memaksa kompetisi dihentikan sementara. Di klasemen, Liverpool sudah berjarak 25 poin dari pesaing terdekatnya, .

"Saya sangat girang. Saya sudah tidak sabar lagi. Saya sangat senang kami bisa melakukan ini [berlatih kembali]," kata Klopp seperti dikutip dari laman resmi Liverpool.

Klopp sendiri sudah terlihat memasuki Melwood pada Rabu (20/5) pagi waktu setempat, ditemani asistennya Pep Lijnders.

