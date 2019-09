masih belum bersahabat dengan markas , Stadion San Paolo. Namun, penjaga gawang Adrian San Miguel menghasilkan satu penyelamatan brilian, mungkin yang terbaik selama kariernya.

Pada laga pertama Grup E Liga Champions, Liverpool menyerah dari tuan rumah Napoli dengan skor 0-2, Rabu (18/9) dini hari WIB.

Bermain imbang 0-0 hingga menit ke-80, Napoli sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-82 lewat tendangan penalti Dries Mertens.

Sepakan 12 pas tersebut diberikan wasit setelah Andy Robertson dianggap melanggar Jose Callejon di kotak terlarang.

Pemain pengganti Fernando Llorente mengunci kemenangan Napoli pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kesalahan operan dari Virgil van Dijk.

Kesampingkan dulu tren jelek Liverpool melawan Napoli sejak musim lalu, satu yang berkesan dari laga ini adalah refleks menakjubkan dari Adrian yang berhasil menepis sepakan voli jarak dekat Mertens dengan jari pada menit ke-49.

