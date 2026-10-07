Raul Jimenez, rekan setim Mora di tim nasional, tampaknya melihat Bundesliga dan BVB sebagai opsi yang bagus untuk perkembangan pemain yang baru berusia 17 tahun itu, yang kabarnya sudah menarik minat nyaris setiap klub top di Eropa.

"Dia punya kapasitas untuk bermain di mana saja, tetapi prosesnya juga bisa bertahap, selangkah demi selangkah. Di mana saya ingin melihat dia bermain? Mungkin di Jerman, bersama Borussia Dortmund. Mereka punya gaya bermain sendiri," kata Jimenez dalam wawancara dengan Claro Sports.

Namun, transfer itu kemungkinan akan menjadi urusan yang sangat mahal bagi BVB, terlebih karena Dortmund belakangan ini sudah merampungkan dua transfer mahal untuk posisi utama Mora, yakni Giannis Konstantelias dan Konstantinos Karetsas.

Peluang BVB untuk Mora? Liverpool kabarnya sudah menawar 45 juta euro

Selain itu, Liverpool juga disebut sedang menyiapkan tawaran rekor senilai hampir 45 juta euro. Hal itu dilaporkan jurnalis olahraga Meksiko yang sangat ternama, David Faitelson, yang mengacu pada agen pemain terkenal Rafaela Pimenta, yang selain Mora juga mewakili superstar internasional seperti Erling Haaland.

Pimenta sebelumnya juga sudah menegaskan bahwa pemainnya sama sekali tidak akan menjadi pembelian murah apabila ada klub yang datang ke Club Tijuana untuk membeli permata ofensif yang di media Meksiko disebut sebagai talenta abad ini dari kontraknya yang masih berlaku hingga 2029. "Dengan 15 juta, Anda bahkan tidak akan mendapatkan satu kaki Gilberto," canda Pimenta pada Oktober tahun lalu.

Apakah BVB sudah menjalin kontak dengan Gilberto Mora?

Pada akhir Juli, stasiun TV TUDN melaporkan bahwa BVB mengintensifkan upayanya untuk merekrut pemain termuda di Piala Dunia terakhir dan telah menjalin kontak dengan pihak di sekitar Mora. Hal itu juga dilaporkan oleh pakar Sky, Lothar Matthäus.

"Mora, pemain Meksiko berusia 17 tahun itu, memainkan empat pertandingan di Piala Dunia ini. Usia 17 tahun, talenta besar dari Meksiko ini sudah masuk radar banyak klub Eropa. Saya juga mendengar bahwa Borussia Dortmund sedikit banyak sudah mulai menjajaki situasinya," katanya kepada Bild.

Selain The Reds dan BVB, Real Madrid dan Barcelona juga kabarnya sangat serius memburu jasa playmaker tajam itu. AS baru-baru ini melaporkan bahwa dua rival abadi tersebut mungkin punya keuntungan dibanding para pesaingnya. Sebab, kedua klub disebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pimenta.

Namun, hal itu tampaknya juga berlaku untuk Dortmund, mengingat klien Pimenta lainnya, Haaland, juga sempat singgah di Ruhrgebiet selama dua setengah tahun sebelum akhirnya berkembang menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di dunia bersama Manchester City.

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Apakah Gilberto Mora hanya ingin pindah ke Real Madrid?

Sementara itu, Mora disebut pernah menolak kesempatan trial di Barca - dan latar belakangnya cukup menarik. "Dia punya sebuah mimpi, yaitu bermain untuk Real Madrid. Tetapi dia tetap berpijak kuat di bumi. Dia senang menonton Real Madrid, tentu dia membayangkan dirinya bermain di sana. Saya pikir dia punya keluarga yang sangat fokus, ayahnya mendampinginya dengan sangat baik, dan mudah-mudahan kita bisa melihat dia sukses di sana. Saya pikir dia punya kualitas untuk bermain di liga-liga itu," Ignacio Ruvalcaba, kepala akademi muda Tijuana, dikutip oleh ESPN.

Kepindahan ke Real - atau mungkin ke BVB - kemungkinan akan benar-benar memanas paling lambat pada musim panas. Sebab, saat itu Mora sudah dewasa secara hukum. Ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada 14 Oktober. Jadi, transfer musim dingin ke Eropa juga sangat mungkin terjadi.

Start musimnya di Meksiko menegaskan ambisi Mora dan statusnya sebagai talenta besar. Dalam tujuh pertandingan liga pertamanya, ia mencetak lima gol dan menyumbang satu assist. Selama jeda internasional, ia mencetak gol pertamanya untuk tim nasional Meksiko pada penampilan ke-13-nya saat bermain imbang 1-1 melawan Kolombia.