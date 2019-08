Berita Liverpool - Jurgen Klopp Pastikan Alisson Becker Absen Di Piala Super Eropa

Manajer , Jurgen Klopp, memastikan bahwa kiper Alisson Becker tidak bisa diturunkan pada laga Piala Super Eropa kontra di Stadion Vodafone Park, Turki, Rabu (14/8) waktu setempat.

Alisson mengalami cedera betis pada laga pembuka Liga Primer Inggris musim 2019/20 melawan , Sabtu (11/8) dinihari WIB.

Setelah melakukan tendangan gawang, Alisson memegangi bagian belakang kaki kananya sebelum jatuh dan meninggalkan lapangan permainan pada menit ke-39.

Thank you all for the messages! Will be back as soon as possible and stronger!! 💪🏼🙌🏼🧤 #YNWA