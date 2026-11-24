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Liverpool mengincar sensasi Ajax berusia 17 tahun, Abdellah Ouazane, untuk didatangkan pada Januari sebagai pelapis di lini serang bagi pengatur serangan Florian Wirtz yang tengah tampil gemilang. Seiring kepala perekrutan Julian Ward mempercepat rencana untuk mendukung pemain timnas Jerman itu, Ouazane, yang merupakan penggemar Liverpool sejak kecil, muncul sebagai target serius menjelang bursa transfer musim dingin.

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Ward percepat pencarian pengatur serangan untuk Januari

Seperti dilaporkan Anfield Watch, tim perekrutan Liverpool memasukkan Ouazane ke daftar kandidat bersama Wael Mohya dan Gilberto Mora dalam pencarian pelapis yang dapat diandalkan untuk Wirtz. Meski klub gembira dengan performa Wirtz belakangan ini, Ward tahu pemain Jerman itu tidak bisa memikul beban kreativitas sendirian. Karena itu, Liverpool meningkatkan upaya untuk mendapatkan pengatur serangan pelapis saat bursa transfer kembali dibuka.

Talenta muda bermimpi bermain di Anfield

Secara luas dianggap sebagai salah satu talenta terbaik yang muncul dari akademi ternama Ajax dalam satu dekade terakhir, Ouazane sudah mencatatkan sejarah bagi klub dan negaranya. Dengan tinggi 1,83 meter, pemain berusia 17 tahun itu menjadi pencetak gol termuda keempat Ajax di Eredivisie pada abad ini dan pencetak gol termuda dalam sejarah timnas senior Maroko.

Meski saat ini dimainkan sebagai penyerang di sisi kiri di Amsterdam, ia merupakan pemain nomor 10 klasik yang juga pernah bermain sebagai pemain nomor 8 di level junior. Dipuji karena kemampuan teknik dan visi bermainnya, ia menjuarai Piala Afrika U-17 bersama Maroko ketika baru berusia 16 tahun. Yang penting, laporan tersebut menyebut Ouazane sebagai penggemar Liverpool sejak kecil yang bermimpi bermain di Anfield, sehingga kepindahan pada musim dingin menjadi kemungkinan besar.

Iraola pimpin kebangkitan menarik di Anfield

Upaya Liverpool mengejar Ouazane mencerminkan langkah lebih luas Ward dan pelatih kepala Andoni Iraola untuk membangun era kejayaan yang didominasi pemain muda setelah keterpurukan di bawah Arne Slot. Kebangkitan itu terlihat dalam kemenangan telak mereka baru-baru ini atas Manchester United. Dalam laga tersebut, Wirtz seorang diri menciptakan 10 peluang, rekor klub di Liga Primer, sehingga catatannya menjadi enam gol dan empat assist dalam sembilan penampilan terakhirnya sebagai starter untuk klub dan timnas.

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Didatangkan dengan biaya yang saat itu memecahkan rekor klub, Wirtz tampil gemilang melawan United bersama talenta muda lainnya, Rio Ngumoha dan Jeremy Jacquet, serta Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola dan Victor Munoz. Memadukan Ouazane, salah satu pemain menonjol dari generasi 2009, dengan Ngumoha, talenta generasi 2008, akan semakin memperkuat fondasi lini serang Liverpool untuk jangka panjang.

Bursa transfer Januari uji keseriusan Liverpool

Menjelang Januari, Ward harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran resmi untuk Ouazane atau mengejar target alternatif, Mohya dan Mora. Membujuk Ajax melepas pemain lulusan akademi yang mereka hargai di tengah musim akan membutuhkan negosiasi cermat, meski sang remaja jelas ingin bergabung. Mendapatkan pelapis berkualitas untuk Wirtz bisa menjadi faktor penentu saat tim Iraola yang bangkit kembali mengejar trofi-trofi besar.