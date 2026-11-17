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Liverpool ikut bersaing dengan Arsenal dan Paris Saint-Germain untuk merekrut bek kiri Brighton & Hove Albion Maxim De Cuyper menjelang potensi transfer pada 2027. Brighton mematok harga £50 juta untuk pemain timnas Belgia berusia 25 tahun itu demi menangkal meningkatnya minat dari berbagai klub Eropa.

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Liverpool pantau bek sayap Belgia secara saksama

Menurut TEAMtalk, para pemandu bakat Liverpool memantau De Cuyper untuk kemungkinan mengajukan tawaran pada masa mendatang. AC Milan dan Roma juga berminat, selain Liverpool, Arsenal, dan PSG. Sebelum meninggalkan Club Brugge dengan nilai transfer £17 juta pada Juli 2025, ia sempat dikaitkan dengan Arsenal. Musim ini, ia mencetak empat gol dan empat assist dalam 16 pertandingan. Performanya membantu tim asuhan Fabian Hurzeler menempati peringkat kedua di Liga Primer dan peringkat kelima di Liga Konferensi Europa.

Media Jerman sebut peminat serius mengejar De Cuyper

Menindaklanjuti laporan awal tersebut, media Jerman Fussball News menyebut Liverpool, Arsenal, dan PSG sama-sama "serius" ingin merekrut De Cuyper menjelang tahun depan. Para petinggi perekrutan Liverpool memandang bek sayap Belgia yang dinamis itu sebagai "opsi menarik" untuk menggantikan Kostas Tsimikas di Anfield dan memberikan persaingan ketat untuk memperebutkan tempat sebagai starter di sisi kiri pertahanan.

Menyepakati transfer dengan harga yang saat ini diminta Brighton, yakni £50 juta, pada 2027 pada akhirnya bisa menghemat pengeluaran Liverpool dalam jumlah besar di bursa transfer pada masa mendatang. Klub asal pesisir selatan itu telah membangun reputasi kuat dalam menemukan pemain berbakat berharga murah dan mengembangkan mereka menjadi aset bernilai tinggi sejak merekrut sang bek dari Belgia dengan biaya yang relatif rendah untuk ukuran pasar saat ini.

Nilai De Cuyper bisa berlipat ganda kelak

Dalam laporan terpisah, Football Insider telah menyebut bek berusia 25 tahun itu sebagai "bintang Brighton berikutnya yang bernilai £100 juta", mengikuti jejak mantan gelandang Brighton Moises Caicedo. Reputasinya yang terus meningkat di sepakbola Eropa kian menguat selama jeda internasional November ini.

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Media tersebut mencatat bahwa penampilan impresif De Cuyper bersama timnas Belgia melawan Turki dan Italia dalam sepekan terakhir akan semakin meningkatkan persaingan klub-klub elite untuk mendapatkan tanda tangannya. Jika Liverpool memenangi persaingan untuk memboyong bek kiri itu ke Merseyside, kedatangannya akan menjadi ancaman besar bagi posisi Milos Kerkez di susunan pemain inti.

Bek yang kini menjadi pilihan utama hadapi persaingan

De Cuyper memiliki kualitas untuk menggeser pemain timnas Hungaria berusia 23 tahun itu dan menjadi bek kiri pilihan utama Liverpool. Meski Kerkez mengawali kariernya di Anfield dengan penampilan yang tidak konsisten, pemain muda itu menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Yang penting, mantan bek Bournemouth itu masih mendapat dukungan pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola setelah keduanya bekerja sama dengan baik di klub pesisir selatan tersebut.