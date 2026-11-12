Liverpool harus membayar 100 juta euro untuk pengganti ideal Virgil van Dijk

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Liverpool mempertimbangkan Luka Vuskovic sebagai pengganti Virgil van Dijk, menurut laporan Florian Plettenberg, jurnalis transfer di Sky Sports Germany. Namun, Brighton & Hove Albion meminta harga sangat tinggi untuk bek tengah tersebut.

Van Dijk akan berusia 36 tahun pada musim panas mendatang. Kontrak kapten timnas Belanda itu di Liverpool juga akan habis saat itu. Belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya.

Pekan lalu, ia sempat berbicara soal situasi kontraknya seusai pertandingan Liverpool melawan Crystal Palace. Bek itu tetap tenang dan menunggu semuanya dengan sabar.

Terlepas dari apakah Van Dijk memperpanjang kontraknya atau tidak, Liverpool sudah bergerak di balik layar untuk mencari pengganti yang sepadan. Bek Brighton, Vuskovic, dipandang sebagai kandidat ideal.

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Pemain Kroasia itu direkrut Tottenham Hotspur dari Hajduk Split pada 2025 dengan biaya sebelas juta euro. Klub asal London tersebut memutuskan untuk langsung meminjamkannya ke Hamburger SV.

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Di Jerman, ia berkembang menjadi pemain kunci dan tampil dalam 28 pertandingan Bundesliga. Ia mencetak enam gol untuk klub tersebut.

Setelah kembali ke Inggris, ia langsung dijual Spurs ke Brighton, yang membayar 54 juta euro untuknya dan memberinya kontrak hingga pertengahan 2031.

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Dengan kontrak sepanjang itu, Brighton bisa meminta harga berapa pun untuk talenta tersebut. Menurut Plettenberg, harganya sudah melampaui seratus juta euro.