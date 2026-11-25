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Liverpool meraih hasil positif di Liga Champions pada Rabu. Tiga hari setelah menghajar Manchester United 4-0, mereka mengalahkan Club Brugge 0-3 dengan meyakinkan di Jan Breydelstadion.

Virgil van Dijk dicadangkan oleh manajer Andoni Iraola demi derby Merseyside melawan Everton akhir pekan mendatang. Jeremie Frimpong mendapat tempat di susunan pemain inti. Cody Gakpo dan Ryan Gravenberch absen karena cedera.

Tim tamu langsung menekan pertahanan Club Brugge, yang melakukan kesalahan setelah pertandingan berjalan hampir 15 menit. Aleksander Isak kemudian mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa Liverpool unggul 0-1.

Club Brugge tidak menyerah dan mengancam melalui Felix Lemarechal dan Joaquin Seys. Carlos Forbs, yang belum lama ini mencetak gol melawan PSV, mencoba menciptakan ancaman dari sisi kanan. Namun, tim tuan rumah gagal menyamakan kedudukan pada babak pertama.

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Liverpool berusaha memastikan kemenangan setelah jeda, tetapi tembakan Rio Ngumoha yang tampil aktif melenceng tipis. Yann Sommer, yang tampil kurang baik saat gol pembuka Liverpool, melakukan penyelamatan gemilang ketika Isak melepaskan tembakan dari jarak dekat setelah menerima umpan apik Dominik Szoboszlai.

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Club Brugge masih berharap meraih hasil bagus dan kurang beruntung ketika Alisson Becker melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan Lemarechal. Iraola melakukan perubahan pada fase akhir pertandingan dengan memasukkan Van Dijk menggantikan Frimpong demi mempertahankan keunggulan tipis.

Liverpool justru menambah keunggulan pada fase akhir pertandingan. Florian Wirtz melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, dan bola membentur tiang sebelum masuk ke gawang tim Belgia tanpa mampu dihentikan Sommer.

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Liverpool bertahan pada menit-menit terakhir, lalu melihat Isak mencetak gol 0-3 melalui serangan balik. Mereka kini mengoleksi 12 poin dari lima pertandingan. Hasil ini menjadi persiapan yang sangat baik untuk derby melawan Everton pada Minggu mendatang, yang selalu berlangsung sengit.