Liverpool hampir memastikan tiket ke Liga Champions; kemarahan meluap di Anfield akibat gol bunuh diri yang tak masuk akal

Liverpool meraih kemenangan menegangkan 3-1 atas Crystal Palace pada Sabtu sore. Tim asuhan Arne Slot tampak menguasai permainan untuk waktu yang lama, harus menerima gol balasan yang tak terduga, dan berhasil melewati akhir pertandingan yang menegangkan, sebelum akhirnya kemenangan dipastikan di menit-menit akhir tambahan waktu. Berkat gol-gol dari Alexander Isak, Andrew Robertson, dan Florian Wirtz, Liverpool berhasil mengantongi tiga poin. The Reds tetap berada di posisi keempat di Liga Premier dan hampir pasti lolos ke Liga Champions.

Slot memilih Cody Gakpo dan Mohamed Salah di sayap pada Sabtu, sementara Ryan Gravenberch dan Jeremie Frimpong harus puas masuk sebagai pemain pengganti. Virgil van Dijk seperti biasa tetap menjadi starter, sementara posisi penyerang ditempati oleh Alexander Isak.

Pertandingan dimulai dengan seru di Anfield, di mana Liverpool sudah mengancam sejak awal melalui Van Dijk dan Salah. Tim tuan rumah sendiri lolos dari ketertinggalan saat Brennan Johnson membuang peluang emas.

Di pertengahan babak pertama, keributan terjadi setelah Liverpool mendapat penalti akibat dugaan pelanggaran terhadap Salah. Namun, setelah intervensi VAR, keputusan tersebut dibatalkan, yang membuat Slot frustrasi. Tak lama kemudian, penonton bersuara dengan aksi protes terhadap harga tiket.

Pada menit ke-35, Liverpool akhirnya unggul melalui Isak, yang memanfaatkan situasi kacau di kotak penalti. Pemain Swedia itu bereaksi dengan cepat dan menyarangkan bola dengan tendangan setengah voli ke gawang Dean Henderson. Pada menit ke-40, Robertson menggandakan keunggulan setelah serangan balik yang sangat cepat, sehingga Liverpool bisa beristirahat dengan nyaman meski permainan mereka kurang rapi.

Di babak kedua, jalannya pertandingan tetap tidak menentu dan Crystal Palace mendapat beberapa peluang saat melakukan serangan balik. Kiper Liverpool, Frederick Woodman, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan cemerlang dan menjaga timnya tetap bertahan. Di saat yang sama, ancaman dari tim tamu semakin meningkat dari menit ke menit.

Pada menit ke-71, tercipta gol aneh dari Crystal Palace. Woodman mengalami cedera setelah melakukan penyelamatan, namun wasit membiarkan permainan berlanjut, dan Daniel Muñoz dengan mudah menyarangkan bola rebound ke gawang kosong: 2-1. Keputusan tersebut memicu kemarahan di tribun penonton dan ketidakpercayaan di kubu Liverpool.

Di fase akhir, hal itu membuat Liverpool tetap harus menahan napas. Pada menit ke-84, tim tuan rumah lolos dari gol penyama kedudukan secara ajaib ketika pemain pengganti Jørgen Strand Larsen menggeser bola melewati Woodman, namun bola melebar setelah membentur tiang.

Di masa injury time, keputusan akhirnya berpihak pada Liverpool. Melalui aksi cerdas Alexis Mac Allister, bola sampai ke Wirtz, yang dengan tendangan setengah voli indah mencetak gol melalui bagian dalam tiang gawang: 3-1.