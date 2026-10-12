Liverpool FC, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

Musim ini, FC Liverpool tampil di berbagai ajang: liga, piala, dan kompetisi Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Reds perlu tahu persis kompetisi mana yang ditayangkan oleh masing-masing penyedia layanan. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut adalah penyedia siaran yang perlu diketahui untuk mengikuti Liverpool.

FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Menonton FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dipegang oleh Sky. Penyedia ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam siaran yang mencakup beberapa laga sekaligus. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Anda juga dapat mengikuti pertandingan The Reds melalui live streaming di WOW atau aplikasi Sky Go, baik saat berada di rumah maupun dalam perjalanan.

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Pertandingan berikutnya LAS Champions League 12.45 LIV

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket siaran sepak bola Inggrisnya dengan memperoleh hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga akan disiarkan langsung oleh Sky jika terjadi.

Piala FA dan FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN di Jerman. Layanan streaming tersebut menayangkan secara langsung seluruh pertandingan yang relevan, termasuk semua laga FC Liverpool.

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Siaran Liga Champions, termasuk pertandingan Liverpool, juga terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan disiarkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga unggulan pilihan pada Selasa malam ditayangkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan mulai menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Di sini, Anda dapat menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

Daftar di Amazon Prime VideoLaga unggulan Liga Champions setiap Selasa, eksklusif di Prime Video!

FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, live ticker-nya akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan TV FC Liverpool: Profil klub