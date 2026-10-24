FC Liverpool berlaga di beberapa ajang setiap musim, termasuk pada musim ini: liga, piala, dan kompetisi Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Reds perlu tahu persis kompetisi mana yang ditayangkan oleh masing-masing penyedia layanan. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut gambaran penyedia layanan yang perlu diketahui untuk mengikuti Liverpool.

FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Cara menyaksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dipegang oleh Sky. Penyedia layanan ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik satu per satu maupun dalam siaran gabungan. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Kalian juga bisa mengikuti pertandingan The Reds melalui live streaming di WOW atau aplikasi Sky-Go, baik di rumah maupun saat bepergian.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket sepak bola Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan tim dari divisi lebih rendah, jika ada, juga disiarkan langsung di Sky.

Piala FA serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan secara langsung semua pertandingan yang relevan, termasuk seluruh pertandingan FC Liverpool.

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Siaran Liga Champions, termasuk pertandingan Liverpool, juga terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan disiarkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan mulai menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Di sini kalian bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

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FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui laporan langsung. Jika kami meliput suatu pertandingan, laporan tersebut akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan TV FC Liverpool: Profil klub