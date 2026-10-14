Musim demi musim, termasuk musim ini, FC Liverpool berlaga di berbagai ajang: liga, piala, dan kompetisi Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti setiap pertandingan The Reds perlu tahu persis penyedia mana yang menayangkan masing-masing kompetisi. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut gambaran penyedia tayangan yang perlu diketahui para pengikut Liverpool.

FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan layanan streaming?

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Cara menonton FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di televisi dan layanan streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dipegang oleh Sky. Penyedia ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam tayangan simultan. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga bisa menyaksikan laga The Reds lewat layanan streaming, baik di rumah maupun saat bepergian.

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Pertandingan berikutnya LAS Champions League 12.45 LIV

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket tayangan sepak bola Inggrisnya dengan memperoleh hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, jika Liverpool bermain di Piala Liga atau menghadapi lawan dari divisi lebih rendah, pertandingan tersebut juga disiarkan langsung di Sky.

Piala FA serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming ini menyiarkan langsung seluruh pertandingan yang relevan, termasuk semua laga FC Liverpool.

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Siaran Liga Champions, termasuk pertandingan Liverpool, juga terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan disiarkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan turut menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Di sini kalian dapat menemukan seluruh detail yang telah diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

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FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan layanan streaming? Laporan langsung di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui laporan langsung. Jika kami meliput suatu pertandingan, laporan tersebut akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan tayangan FC Liverpool: Profil klub