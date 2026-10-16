FC Liverpool berlaga dari musim ke musim di berbagai ajang: liga, piala, dan kompetisi Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Reds perlu tahu penyedia layanan mana yang menayangkan masing-masing kompetisi. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, kalian tak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut gambaran penyedia siaran yang perlu diketahui untuk mengikuti Liverpool.

FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan melalui streaming?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di televisi dan melalui streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dipegang oleh Sky. Penyedia tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tunggal maupun dalam tayangan konferensi. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Kalian juga bisa mengikuti pertandingan The Reds melalui streaming di WOW atau aplikasi Sky Go, baik di rumah maupun saat bepergian.

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Pertandingan berikutnya BRE Premier League 10.00 LIV

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket sepak bola Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, Liverpool juga akan tayang langsung di Sky jika bermain di piala liga atau menghadapi lawan dari divisi lebih rendah.

Piala FA serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan secara langsung seluruh pertandingan yang relevan, termasuk semua laga FC Liverpool.

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Siaran Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu pertandingan pilihan pada Selasa malam disiarkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan ikut menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini kalian bisa menemukan semua rincian yang telah diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

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FC Liverpool, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan melalui streaming? Live ticker di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, live ticker akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan siaran FC Liverpool: Profil klub