FC Liverpool berlaga dari musim ke musim di berbagai ajang, mulai dari liga, kompetisi piala, hingga Eropa. Karena itu, Anda yang ingin mengikuti setiap pertandingan The Reds perlu tahu persis kompetisi mana yang ditayangkan oleh masing-masing penyedia layanan. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut panduan penyedia layanan yang menayangkan pertandingan Liverpool.

FC Liverpool, panduan lengkap siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan layanan streaming?

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Cara menonton FC Liverpool di Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di televisi dan layanan streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dipegang oleh Sky. Penyedia layanan ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik satu per satu maupun melalui siaran simultan. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga selalu masuk dalam jadwal tayang Sky.

Anda juga bisa menyaksikan pertandingan The Reds melalui layanan streaming WOW atau aplikasi Sky-Go, baik di rumah maupun saat bepergian.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket tayangan sepak bola Inggrisnya dengan memperoleh hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Artinya, jika Liverpool tampil di Piala Liga atau menghadapi tim dari divisi lebih rendah, pertandingan tersebut juga ditayangkan langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming ini menayangkan langsung seluruh pertandingan yang relevan, termasuk semua laga FC Liverpool.

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Siaran pertandingan Liverpool di Champions League juga terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam ditayangkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan ikut menayangkan Champions League dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini, Anda dapat menemukan semua detail yang telah diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Champions League, pertandingan itu seperti biasa juga akan ditayangkan di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menyiarkannya secara langsung.

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FC Liverpool, panduan lengkap siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di televisi dan layanan streaming? Laporan langsung di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui laporan langsung. Jika kami meliput suatu pertandingan, laporan tersebut akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan tayangan FC Liverpool: Profil klub