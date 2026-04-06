Liverpool dituntut untuk mengambil keputusan terkait "masalah rumit" ini sebelum Piala Dunia

Di musim panas yang menentukan dan berpotensi mengubah wajah pertahanan Liverpool, bek asal Prancis Ibrahima Konaté kini berada di persimpangan jalan penting dalam karier sepak bolanya.

Dengan mendekatnya akhir kontraknya bersama The Reds, masa depan pemain internasional Prancis ini menjadi sorotan besar baik di dalam maupun di luar Anfield.

Menurut surat kabar Prancis "L'Équipe", Konaté menekan manajemen Liverpool dengan keras agar segera mengambil keputusan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, di mana ia berupaya memperpanjang kontraknya dengan "The Reds".

Meskipun negosiasi telah dimulai lebih dari satu setengah tahun yang lalu, kedua belah pihak masih jauh dari mencapai kesepakatan akhir, di tengah laporan yang bertentangan mengenai keinginan klub untuk mempertahankannya.

Bek berusia 26 tahun ini mendapat perhatian besar dari klub-klub Eropa ternama, terutama Paris Saint-Germain dan Real Madrid, yang membuat posisi Liverpool semakin rumit.

Diketahui bahwa Konaté mencatatkan musim yang luar biasa, dengan tampil dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak dua gol, yang meningkatkan nilai pasarnya dan menjadikan keputusan masa depannya sebagai salah satu isu terpenting yang dihadapi manajemen baru klub Inggris tersebut.