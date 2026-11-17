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Liverpool mendapat kabar baik jelang laga melawan Manchester United setelah muncul perkembangan positif mengenai cedera Dominik Szoboszlai. Meski sempat ada kekhawatiran soal masalah lutut yang dialaminya saat membela klub, pelatih tim nasionalnya berupaya meredakan keraguan mengenai ketersediaan sang gelandang.

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Rossi pastikan Szoboszlai bebas cedera meski sempat bermasalah dengan lutut

Marco Rossi menyatakan pada Senin bahwa Szoboszlai bebas cedera menjelang pertandingan terakhir Hongaria di fase grup Nations League. Pelatih tim nasional itu menegaskan gelandang berusia 26 tahun tersebut siap bermain meski baru-baru ini mengalami rasa tidak nyaman.

Kekhawatiran muncul di Selhurst Park, ketika balutan tebal pada lutut membantu bintang Liverpool itu bertahan hingga menit ke-69 dalam kemenangan 3-1 atas Crystal Palace sebelum ditarik keluar. Meski bergabung dengan skuad Hongaria, masalah itu kembali terasa saat pemanasan di Tbilisi pada Sabtu. Namun, ia tetap tampil sebagai starter dan menyumbang assist dalam kemenangan 2-0 atas Georgia.

Pelatih Hongaria dan Szoboszlai bicara soal kondisi fisiknya

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan pada Senin, Rossi menepis anggapan bahwa masalah lutut itu memengaruhi kaptennya saat menghadapi Georgia.

"Apakah Anda melihat ada masalah dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya? Di Georgia?" katanya. "Saya tidak melihat ada masalah pada Dominik. Dia bermain seperti biasanya, jadi bagi kami tidak ada masalah, dia siap bermain. Saya rasa situasi ini tidak terlalu memengaruhinya dan itu terlihat jelas dari penampilannya. Saya rasa tidak ada yang perlu kami keluhkan dari penampilannya di Georgia."

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Szoboszlai sebelumnya mengakui seusai kemenangan pada Sabtu bahwa ia nyaris memutuskan tidak bermain sebelum laga dimulai setelah merasakan nyeri saat menendang bola.

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"Saya datang hari ini dengan bekal satu setengah sesi latihan," katanya. "Saat pemanasan, saya hampir mengatakan tidak bisa bermain karena saya merasakan sesuatu pada kaki saya ketika melakukan salah satu tembakan. Namun, kalau saya sudah sampai sejauh ini, saya tidak akan mengecewakan tim. Saya bermain sebaik yang saya bisa, berusaha memberikan yang terbaik."

Perbedaan sikap klub dan tim nasional soal pemain cedera

Sikap Rossi sangat berbeda dengan pandangan di Merseyside, sehingga memicu ketegangan antara klub dan tim nasional . Pelatih Liverpool Andoni Iraola sebelumnya meminta agar keterlibatan sang gelandang di Nations League disikapi dengan hati-hati, setelah jeda internasional sebelumnya membuat skuadnya kehilangan sejumlah pemain.

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"Hal terakhir yang kami butuhkan sekarang adalah kehilangan pemain dalam pertandingan internasional. Terakhir kali, kami kehilangan tiga pemain yang sangat penting," katanya. "Itu hal terakhir yang kami butuhkan, jadi saya berharap dia bisa menjaga kondisinya. Saya rasa lututnya sedikit terlalu teregang. Dia baik-baik saja, tetapi belum 100 persen. Jadi, dia harus berhati-hati untuk melihat apakah bisa bermain bersama tim nasional atau tidak. Saya juga berharap kejadian pada jeda internasional sebelumnya, ketika kami kehilangan Alex [Isak], Cody [Gakpo], Dom, tidak terulang. Jadi, semoga saja kondisi kami lebih baik dalam dua pekan."

Ujian di Budapest menanti sebelum duel di Anfield

Hongaria menutup kiprahnya di fase grup Nations League melawan Irlandia Utara di Budapest pada Selasa malam, dan Iraola tentu sangat berharap gelandang andalannya itu melewati laga tanpa cedera.

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Liverpool menjamu Manchester United, yang baru-baru ini menunjuk pelatih tim nasional Amerika Serikat Mauricio Pochettino , di Anfield pada Minggu, tepat setelah jeda internasional. Dengan tiga gol dan satu assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, Szoboszlai tetap menjadi bagian penting dari rencana Liverpool jika ia kembali dalam kondisi fit.