Liverpool dan Tommy Hilfiger menghadirkan gaya baru dalam busana hari pertandingan melalui kampanye musim panas 2026

Kemitraan antara Tommy Hilfiger dan Liverpool FC telah menjadi salah satu kolaborasi paling dibicarakan antara dunia mode dan sepak bola. Setelah mengumumkan kemitraan global bersejarah berdurasi beberapa tahun pada awal tahun ini, mereka meluncurkan kampanye Musim Panas 2026, yang dirilis tepat menjelang Piala Dunia 2026.

Koleksi ini tidak dimaksudkan sebagai replika seragam untuk lapangan. Sebaliknya, ini adalah pakaian gaya hidup premium, perjalanan, dan pakaian pra-pertandingan. Tommy Hilfiger telah mengambil DNA khas gaya preppy Amerika Pantai Timur, seperti gaya Ivy League, garis-garis tajam, dan nuansa varsity, lalu memadukannya dengan identitas ikonik Liverpool FC.

Koleksi Musim Panas 2026 menampilkan potongan yang elegan, siluet yang santai, serta potongan klasik Tommy Hilfiger yang diinterpretasi ulang melalui lensa modern. Di seluruh koleksi, palet warna merah, putih, dan biru khas Tommy Hilfiger dipadukan dengan detail terinspirasi maritim, menghadirkan sentuhan segar pada gaya preppy klasik merek ini.

Kolaborasi ini didukung oleh kampanye yang sangat menonjol, yang difoto di sekitar Anfield dan kota Liverpool, menekankan komunitas dan akar. Pemain kunci dari skuad pria, termasuk Virgil van Dijk, Florian Wirtz, dan Dominik Szoboszlai, menjadi bintang utama koleksi ini, menunjukkan bagaimana pakaian ini beralih dari gaya mewah saat bepergian ke gaya jalanan sehari-hari.

