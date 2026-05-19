Liverpool dan adidas menghadirkan nuansa nostalgia era akhir 1980-an melalui seragam kandang baru musim 2026-27 yang memukau, yang terinspirasi dari para legenda klub

Liverpool dan adidas secara resmi telah memperkenalkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27 — dan ini merupakan penghormatan yang memukau terhadap salah satu era paling ikonik dalam sejarah The Reds.

Terinspirasi oleh kaos adidas legendaris yang dikenakan antara tahun 1989 dan 1991, desain baru ini menghadirkan kembali pola geometris yang tak terlupakan yang menjadi ciri khas tim pemenang gelar asuhan Kenny Dalglish. Warna dasar merah tua dipadukan dengan detail putih bersih pada lambang dan logo adidas, memberikan kesan retro yang bersih pada kaos ini namun tetap terlihat sangat modern.

adidas

Kampanye peluncuran yang sarat nostalgia ini sepenuhnya mengangkat sejarah klub, dengan legenda Liverpool seperti Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen, dan Bruce Grobbelaar dihidupkan kembali secara digital sebagai versi diri mereka pada tahun 1989, berdampingan dengan bintang-bintang saat ini termasuk Florian Wirtz. Di bawah slogan “Greatness Is Timeless”, adidas telah menangkap obsesi sepak bola yang semakin berkembang terhadap budaya retro, dan para pendukung kemungkinan besar akan menyukainya.

Namun, lebih dari sekadar remake, kaos ini memadukan estetika old-school dengan teknologi performa modern, menggabungkan gaya warisan dengan bahan CLIMACOOL+ terbaru dari adidas.

Seragam ini sudah tersedia sekarang melalui Liverpool FC Store, adidas, dan pengecer seragam lainnya.



