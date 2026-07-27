Liverpool berbicara dengan pesaing untuk Cody Gakpo

Liverpool sedang berdiskusi dengan manajemen Bradley Barcola dan Paris Saint-Germain, demikian diyakinkan jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Deutschland di X. Fabrizio Romano baru-baru ini melaporkan bahwa penyerang PSG itu tidak ingin memperpanjang kontraknya di PSG, sehingga Liverpool melihat peluangnya.

Menurut Plettenberg, Barcola adalah kandidat utama Liverpool di bursa transfer musim panas. Klub yang dilatih manajer Andoni Iraola itu ingin mendatangkan penyerang sayap tersebut sebelum Deadline Day, yang di Inggris jatuh pada 1 September.

Plettenberg menegaskan bahwa kesepakatan untuk Barcola rumit bagi Liverpool. Sebagian besar, transfer itu akan bergantung pada aspek finansial. Pemain PSG tersebut menurut Transfermarkt bernilai 90 juta euro.

Khususnya musim lalu, pemain sayap kiri berusia 23 tahun itu bukan pilihan utama yang tak tergantikan di bawah pelatih Luis Enrique. Dalam laga-laga terpenting PSG, Desiré Doué dan Khvicha Kvaratskhelia lebih dipilih untuk mengisi sektor sayap.

Karena itu, Barcola sudah santer dikaitkan dengan transfer dan fakta bahwa kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028 juga tidak membantu meredam rumor soal kepergiannya dari Paris. Kini setelah Barcola memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, menurut jurnalis Ben Jacobs, masuk akal jika PSG akan mencoba menjualnya.

Menurut berbagai media Inggris, PSG meminta setara lebih dari 160 juta euro untuk Barcola. Sang penyerang disebut terbuka terhadap transfer besar ke Liverpool.

Barcola adalah penyerang sayap berkaki kiri dan jika transfer terwujud, ia akan menjadi pesaing Cody Gakpo. Penyerang internasional Belanda itu untuk sementara masih menjadi pemain Liverpool, meski beredar rumor bahwa ia akan hengkang pada musim panas ini.