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Anfield bersiap menyambut salah satu laga yang paling sulit diprediksi dalam beberapa waktu terakhir saat Mauricio Pochettino memimpin Manchester United untuk pertama kalinya pada Minggu. Duel Premier League yang sangat penting ini membelah pendapat para pengamat, dengan dua legenda klub, Gary Neville dan Jamie Carragher, berbeda pandangan soal hasil akhirnya.

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Debut Pochettino menambah unsur kejutan

Kedatangan Pochettino di Old Trafford menambah daya tarik baru pada salah satu rivalitas paling bersejarah dalam sepakbola Inggris. Pelatih asal Argentina itu telah menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun dengan Manchester United. Ia menggantikan Michael Carrick setelah klub melewati periode yang penuh ketidakstabilan.

United kini berada di posisi rawan, yakni peringkat ke-18 klasemen Premier League setelah sepuluh pertandingan pembuka. Lawatan ke Merseyside pun menjadi ujian awal yang berat bagi mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu.

Manajer Liverpool Andoni Iraola telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai ketidakpastian taktik akibat pergantian pelatih tersebut. Menjelang pertandingan, Iraola mengakui Manchester United memiliki keunggulan taktis yang jelas karena stafnya tidak memiliki gambaran dari pertandingan-pertandingan terbaru tentang bagaimana Pochettino akan mengatur timnya. Meski Liverpool berada di peringkat keempat, Iraola mewaspadai lawan yang sulit diprediksi dan bertekad mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan di liga.

Neville khawatir soal kelemahan pertahanan meski memprediksi hasil imbang

Neville tetap meragukan kualitas para pemain yang kini ditangani Pochettino, terutama di lini pertahanan. Mantan kapten United itu menilai pelatih baru bisa memberikan dorongan mental, tetapi masalah struktural di dalam skuad tetap ada. "Saya rasa pertahanannya tidak cukup bagus. Pertahanan itu akan kebobolan, siapa pun pelatihnya," kata Neville dalam episode terbaru Overlap. Kendati demikian, ia tidak sampai memprediksi kekalahan bagi mantan klubnya. "Tapi saya rasa hasilnya akan imbang. Mungkin," pungkasnya.

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United bisa sedikit terhibur oleh catatan mereka belakangan ini di Anfield. Mereka belum kalah di stadion tersebut sejak menelan kekalahan telak pada Maret 2023. Musim lalu, sundulan dramatis Harry Maguire pada menit-menit akhir memastikan kemenangan 2-1 bagi tim tamu, membuktikan bahwa performa sebelumnya sering kali tidak menentukan hasil dalam duel ini. Namun, Pochettino akan kehilangan beberapa pemain penting pada laga debutnya. Marcus Rashford, Manuel Ugarte, dan Benjamin Sesko termasuk di antara mereka yang diperkirakan absen.

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Carragher jagokan Liverpool memanfaatkan keterpurukan United

Carragher jauh lebih blak-blakan saat menilai peluang mantan rivalnya. Pengamat itu menertawakan anggapan bahwa United bisa membawa pulang satu poin dari Anfield, seraya menyoroti kesenjangan kualitas kedua tim sejauh musim ini.

Ketika ditanya apakah tim tamu bisa meraih hasil imbang, Carragher berkelakar: "Mereka bisa, tentu saja bisa. Mereka tidak akan melakukannya, tetapi tentu saja mereka bisa." Ia memperkirakan laga akan berlangsung terbuka, tetapi yakin kekuatan serangan yang dimiliki Iraola pada akhirnya akan membuat lini belakang United yang sedang kesulitan kewalahan.

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Mantan bek Liverpool itu memperkirakan kedua tim akan mencetak gol, tetapi yakin tuan rumah akan menang dan terus menekan kelompok tim yang mengejar gelar. "Saya rasa Liverpool juga akan kebobolan, tetapi prediksi saya 3-1 [untuk Liverpool]," tambah Carragher.

United berharap kembalinya Lisandro Martinez dapat menstabilkan pertahanan mereka, sementara Liverpool juga mendapat kabar baik soal kebugaran pemainnya. Jeremie Frimpong dan Ryan Gravenberch sama-sama telah kembali berlatih bersama tim utama. Dua pemain penting lainnya, Virgil van Dijk dan Dominik Szoboszlai, tersedia untuk dimainkan setelah mengatasi masalah kebugaran ringan selama jeda internasional baru-baru ini.