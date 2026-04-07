Liverpool atau Manchester City?.. Alonso bersiap untuk pindah ke Liga Premier

Pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, mantan pelatih Real Madrid, bersiap untuk kembali ke bangku kepelatihan pada musim depan, namun kali ini di Liga Premier.

Alonso hanya bertahan kurang dari setengah musim sebagai pelatih Real Madrid, setelah mengambil alih tanggung jawab pada musim panas lalu, dan akhirnya dipecat setelah kekalahan di final Supercopa de España melawan Barcelona (3-2) pada Januari.

Banyak tanda-tanda yang mengarah pada kemungkinan Alonso tetap bertahan di Santiago Bernabéu untuk waktu yang lebih lama, terutama setelah kesuksesannya yang gemilang bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga, saat ia membawa tim tersebut meraih gelar liga musim 2023-2024 tanpa kekalahan, serta meraih gelar Piala Jerman.

Kini, Alonso menjadi incaran klub-klub yang ingin memulai proyek baru, terutama Liverpool dan Manchester City di Liga Premier, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Alonso menjadi kandidat untuk memimpin Liverpool atau Manchester City, mulai musim panas mendatang.

Alonso pernah bermain untuk Liverpool selama karier sepak bolanya, dan meraih gelar Liga Champions 2005 bersama The Reds. Ia dianggap sebagai pilihan terbaik jika Arne Slot dipecat.

Tekanan terhadap pelatih asal Belanda berusia 47 tahun itu semakin meningkat setelah kekalahan telak yang diderita Liverpool dari Manchester City (4-0) di perempat final Piala FA pada Sabtu lalu, ditambah dengan hasil yang menurun di Liga Premier.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Liverpool menghadapi risiko persaingan dengan Manchester City karena Guardiola juga diyakini sebagai kandidat pengganti Pep Guardiola jika ia hengkang setelah akhir musim ini.

Keraguan muncul mengenai kelanjutan Guardiola bersama Manchester City setelah musim ini berakhir, di mana banyak laporan media menyebutkan bahwa ini adalah musim terakhirnya di City.